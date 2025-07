かき氷の多様性を体験！イオンレイクタウン「ご当地かき氷祭2025」

「イオンレイクタウン」では、2025年8月7日(木)〜17日(日)の11日間、「古今東西の多彩な“かき氷”との出逢い」をテーマとした「ご当地かき氷祭2025」を開催します。

イオンレイクタウン「ご当地かき氷祭2025」

開催期間 :2025年8月7日(木)〜8月17日(日) 11日間

※雨天決行/入場無料

開催時間 :11:00〜18:00

開催場所 :イオンレイクタウンmori 1階・噴水広場

(埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1)

■出店店舗一覧

◆日本のかき氷

・栃木県 日光天然氷「かき氷SHOP LOVE’S(ラブズ)」

・茨城県 日本フルーツかき氷り「アオイ」

・千葉県 ケーキのようなかき氷「ろまん亭」

・静岡県 静岡おでん「おがわ」

・香川県 さぬき菓匠「松風庵かねすえ」

・企画出店「日本のご当地かき氷」ブース

◆世界のかき氷

・韓国「スノーミルクピンス」(越谷市・WOW CHICKEN(ワウチキン))

・台湾かき氷「綿綿氷専売所」(めんめんぴんせんばいじょ)

・企画出店「世界のご当地かき氷」ブース

◇店舗紹介及び主な出品商品◇

ご当地かき氷祭は「古今東西の多彩な“かき氷”との出逢い」をテーマに、明治から続く日本の“天然氷”に始まり、昭和のレトロかき氷、平成&令和の現代のかき氷、さらには世界のご当地かき氷まで、世代や地域を超えた“かき氷”をラインナップすることで、かき氷の多様性を体験出来るグルメイベントです。

今回も総勢9店舗50種に及ぶかき氷が一堂に会します。

2025年で12回目の開催となり、昨年は期間中6万杯のかき氷が消費された国内最大級のかき氷イベント。

国内でも最高クラスの猛暑地「越谷」で、美味しい「涼」を感じる納涼イベントとなっています。

1. 出店店舗紹介 日本のかき氷

■日光の自然の中で作り上げる天然氷が主役■

栃木県 日光天然氷「かき氷SHOP LOVE’S(ラブズ)」

〜明治から続く天然氷が主役〜 【日光天然氷使用】

じっくりと時間をかけて作り上げられる、透明度と密度が高く、空気のまざっていない松月氷室の天然氷。

氷を最大限に生かした、ふわふわで繊細な食感を実現する技術。

明治から続く手間暇かかった氷の食感とオリジナルシロップの味わいをお楽しめます。

日光天然氷「かき氷SHOP LOVE’S」

・果肉入りとちおとめミルク

・とちおとめミルク

・コーヒー牛乳(那須の牛乳)

・白桃ミルク

・さくらミルクと紫芋(新作)

・カッサータ氷(新作)

■ご当地果実を氷詰め。

丸ごと削り出し!■

茨城県 日本フルーツかき氷り「アオイ」

〜氷の中に果実を包み込む〜 【果肉入り氷使用】

地元茨城をはじめ、全国各地の素材を、氷に丸ごと詰め込んで作り上げたオリジナル氷を使用。

氷と素材をまるごと削り出す独創的な削り氷。

果実の香りがふんわり広がる味わいが美味。

そのほか生フルーツ満載のかき氷をラインナップ。

日本フルーツかき氷り「アオイ」

・新作「茨城メロン氷り」

・「生フルーツ氷り」

・高知の苺

・茨城の福来みかん

・広島のゆず

・愛媛の温州みかん

・パッションフルーツ等

■かき氷を進化させた氷のお菓子■

千葉県 ケーキのようなかき氷「ろまん亭」

〜人気のスイーツとかき氷が融合〜 【ケーキのようなかき氷】

平成から令和にかけて誕生したスイーツ系かき氷。

氷に合わせた、ソースや特製生クリームで作りあげる。

日本のスイーツ店の定番である、いちごのショートケーキ、プリン、チーズケーキ、チョコケーキ等をモチーフにかき氷となった、極上の味わいを楽しんで頂きます。

新作はフランスの伝統菓子ナポレオンパイをアレンジ。

ケーキのようなかき氷「ろまん亭」

・いちごのショートケーキ氷

・プリン氷

・チョコケーキ氷

・レアチーズケーキ氷

・新作「ナポレオンパイ氷」 ほか

■老舗名店の“おでん”と“かき氷”を静岡スタイルで交互に食べる!■

静岡県 静岡おでん「おがわ」

〜昭和23年創業。

昭和から続く自家製甘露シロップ〜 【自家製シロップ氷】

静岡駄菓子屋系おでん店の代表格。

おでんと共に年中提供されるかき氷は、自家製甘露シロップで、静岡市民に愛される味。

静岡県の果実や、お茶を贅沢に使用したシロップと、ふんわり氷は相性抜群。

先代のおばあちゃんの逸品も復刻。

静岡おでん「おがわ」

・紅ほっぺ氷

・静岡ミルク金時

・塩甘露

・おばあちゃんのスイカ氷

・冨士山氷

・スルガエレガント(甘夏)氷 ほか

・静岡おでんも提供

■日本を代表するわらび餅の名店。

同店の銘菓をかき氷に!■

香川県 さぬき菓匠「松風庵かねすえ」

〜和菓子の名品がかき氷に昇華〜 【和菓子の匠氷】

かがわ県産品コンクール最優秀賞、モンドセレクション金賞等国内外で評価される香川の名店。

独自の食感と濃厚な味わいの看板「わらび餅」、特大いちごのいちご大福をモチーフに、和菓子がテーマのオリジナルかき氷が登場。

さぬき菓匠「松風庵かねすえ」

・わらび餅氷弁当

・いちご大福氷

・香川・和三盆「宇治抹茶氷」

・フルーツ大福氷

・わらび餅も販売します。

■ご当地スタイルのかき氷とご当地果汁氷■

企画出店「日本のご当地かき氷」ブース

〜日本各地のご当地かき氷をセレクション〜 【日本のご当地かき氷】

日本一有名なご当地かき氷「しろくま」を始め、沖縄のぜんざい、秋田の「秋田雪」、山形の酢だまり醤油をかけて食べる「酢だまり氷」等のご当地かき氷を一堂に会したセレクトショップ。

「日本のご当地かき氷」ブース

・鹿児島「しろくま」

・沖縄「ぜんざい」

・長崎「食べるミルクセーキ」

・山形「酢だまり氷」

・秋田「パウダースノー秋田雪」

■ご当地果汁:夕張メロン・すだち・かぼす・シークワーサー等

2. 出店店舗紹介 世界のかき氷

■氷を削らない。

ミルクで作る韓流かき氷■

韓国「スノーミルクピンス」(越谷市・WOW CHICKEN(ワウチキン))

〜氷を削らない韓流スタイルかき氷〜 【スノーミルクピンスマシン使用】

牛乳ベースの専用ミルクを、瞬間冷却させながら糸状に削られ、糸状になって落ちていく専用の機械を使用。

口の温度で溶け出すミルク感が独特の食感を演出。

小豆やフルーツとの相性も抜群。

スノーミルクピンス「WOW CHICKEN(ワウチキン)」

・クッキー&クリームピンス

・黒ゴマピンス

・きなこ小豆ピンス

・昔ながらのパッピンス

・イチゴピンス

・マンゴーピンス

・マッコリピンス(酒)等

・韓国チキンも販売します。

■味付氷玉を布のように削り出す■

台湾かき氷「綿綿氷専売所」(めんめんぴんせんばいじょ)

〜台湾生まれ世界中で大ヒットばく進中〜 【ミルク玉氷、果汁玉氷使用】

味付け氷玉を薄く絹のように削り出す、台湾生まれのかき氷。

台湾はもとより香港や米国でもアレンジされ人気メニューに。

果汁やミルクなど素材の味をストレートに味わえるのが魅力。

台湾かき氷「綿綿氷専売所」

・いちご綿綿氷

・マンゴー綿綿氷

・あずきミルク綿綿氷

■辛い!ピクルス!?バラ?奥深き世界のかき氷をセレクション■

企画出店「世界のご当地かき氷」ブース

〜世界のかき氷セレクション〜 【世界のご当地かき氷】

日本ではまだまだ珍しい、世界のかき氷を一堂に会しました。

フィリピンのハロハロ、ハワイのシェイブアイス等のメジャー品から、マレーシアのアイスケパル、メキシコのすっぱ辛い「チャモヤーダ」、アメリカのテキサス名物のピクルス乗せかき氷「ピカデリー」等奥深きかき氷の世界を楽しめます。

「世界のご当地かき氷」ブース

・ハロハロ(フィリピン)

・チャモヤーダ(メキシコ)

・ハワイアンシェイブアイス

・レインボー(アメリカ)

・ビジビジ(トルコ)

・アイスケパル(マレーシア)

・ピカデリー(アメリカ)

・泡泡氷(台湾)

・グラタケッカ(イタリア)

・チョラド(コロンビア)他

