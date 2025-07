『SPA!デジタル写真集 いけちゃん「自由奔放な彼女に翻弄されて」』(発売中)より、誌面カットが公開された。

いけちゃんは、秋田県出身で1997年9月20日生まれ。2019年に始めたYouTubeが人気を博し、現在チャンネル登録者数は、75万人を超える。グラビアでも数々の雑誌の表紙を飾り活躍中。最新情報はX(@ikechan0920)、YouTube(@ikechan0920)等で発信している。

note創作大賞2022受賞作『死にかけた僕はまだ芸人を辞めていない』(KADOKAWA)を手掛ける作家・中田喜之が執筆したシナリオを基に、グラビア撮影を敢行。“夜の散歩デート”という、ドキドキシュチュエーションを楽しんでいく。

「今なにしてますか? 浅草を散歩しませんか?」と、“夜10時に突拍子もない彼女からのLINE。「いいよ」と返し、身支度をする。月明かりに照らされながら川沿いを歩く。コンビニでビールを買って、隅田川沿いを歩きながら、たわいもない話しながら会話を楽しんでいく。“笑いながら眼鏡を外す彼女と目が合った瞬間、心臓をぎゅっと握られた気がした。

公開されたカットでは、隅田川の遊歩道のベンチに腰掛けながら、真剣なまなざしで見つめる様子を写している。「そんなつもりじゃなかったのに、そんなつもりになりそうです」という心の声が漏れ出そうになりながらも、眼鏡をかけた彼女のきれいな黒髪がひらりとなびく瞬間が切り取られている。

次のページをめくると、いけちゃんが着るニットのセーターとスカートがはだけている。かけていた眼鏡を外して、リビングで寝転んでおり、純白ランジェリーも目の当たりに。さらにあどけない色気を放出させながら、すらりとした手足と白い肌をのぞかせるドキドキが止まらないカットとなっている。

好評発売中

提供:週刊SPA!編集部 撮影:青山裕企 ヘアメイク:北川香菜実 スタイリング:角藤智美

販売リンク:https://amzn.to/40DeL0Q

