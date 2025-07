オルタナティヴロックユニット文藝天国が本日7月15日、シングル「μεταμορπηοςε」(メタモルフォーゼ)をリリースした。前シングル「初恋」以来、1年3ヶ月ぶりの新曲は、音楽だけでなく五感で体感するアート作品としての仕上がり。音楽、映像、香り、味覚などから楽しむことが可能だ。 メンバーであり音楽作家のko shinonomeが作詞作曲を手がけた同楽曲は、Dolby Atmos立体音響ミックスに挑戦。アヴァンギャルドさと文藝天国らしいキレのあるサウンドを持ち合わせて新しい。 Music Filmの監督は、メンバーであり映像作家のすみあいかが務めた。数ヶ月におよぶ制作の末、アニメーションやフィルム撮影などを駆使した映像の完成だ。 香りは、文藝天国オリジナルフレグランスメゾンPARFUM de bungei から、ブランド初となる“対”の香水として、オードパルファン“metamorphose femme”と“metamorphose homme”が発表される。 味覚は、文藝天国の運営する紅茶専門店・喫茶文藝が、“μεταμορπηοςε”をテーマにしたクラフトアイスティーフロートを販売。2025年夏限定メニューとして、 2日間のポップアップショップ“天国のアイスクリイム”で“metamorphose special edition”をお披露目する。 PARFUM de bungeiと喫茶文藝は、どちらも8月23日(土)および8月24日(日)の2日間、それぞれ渋谷と下北沢で開催される。詳細は文藝天国オフィシャルSNSやオフィシャルサイトで公開される予定だ。 これら作品「μεταμορπηοςε」は、「変身とは、誰かになることではなく、幾度も自分に出会い直すこと」というメッセージを宿したもの。すべての人に眠る”女の子”たちが作品を通じて自分を再発見する、その儀式のようなものとして届けられる。 ■デジタルシングル「μεταμορπηοςε」(メタモルフォーゼ)2025年7月15日(火)20時 配信開始レーベル:bungei records配信リンク:https://nex-tone.link/bungei_metamor ■文藝天国 オリジナルフレグランスメゾン PARFUM de bungei〜新作オードパルファン“metamorphose femme” “metamorphose homme”〜metamorphose femmeとmetamorphose hommeは、それぞれの香りが独立しながらも、それぞれに異なる自己接続のニュアンスを宿し、自身に眠る少女性と男性性がまるで鏡合わせのように呼応する、ふたつの香り。本リリースの作品テーマ“μεταμορπηοςε”(=変身)をイメージし、香りを身に纏う度に“何度でも生まれ変われる”ような香り体験を提案する。 ▶“metamorphose femme”「青々しい草原に咲き誇る薔薇」をイメージし、エレガントなローズを主軸に、ハーブと金木犀の透明感を重ねた、可憐さと芯の強さを併せ持つ香り。さらに、“ラクトン”と呼ばれる、若い女性特有の甘くミルキーな体臭の印象を意識し、ほんのりとピーチやフィグのニュアンスを忍ばせた。この“ラクトン”は、母性・守りたくなる魅力・無垢さ・フェロモン的引力といった心理的な作用をもたらすとされ、思春期の少女が持つ“変わりゆく存在”としての神秘を思わせる。 ▶“metamorphose homme”“femme”をベースにしながらも、そこへ白檀などのウッディノートを加えることで、より落ち着いたトーンへ。まるで“変身を遂げたその後”の静かな覚悟、成熟したもうひとつの自我を感じさせる仕上がりとなった。metamorphose homme は、男性的な香りというよりも、「静かに変容する存在」そのものの香りである。 ■紅茶専門店 喫茶文藝〜天国のアイスクリイム“metamorphose special edition”〜2023年夏の初登場から大人気のレギュラーメニューとなっている天国のアイスクリイムは、卵を使わず、国産の原料のみを使用してミルクと生クリームをベースに仕上げ、ほろほろととろけるような口あたり、そしてほんのりと香る国産ゆずピールの爽やかさが特徴。2025年はその定番レシピに、ローズフレグランスのアクセントと、パティシエール特製チュイルをトッピングした、 天国のアイスクリイム“metamorphose special edition”をお披露目。2025夏限定メニューとなる。 関連リンク◆文藝天国 オフィシャルサイト◆文藝天国 オフィシャルTwitter◆文藝天国 オフィシャルInstagram◆文藝天国 オフィシャルYouTubeチャンネル◆文藝天国の裏庭 […]

The post 文藝天国、五感で味わう1年3ヶ月ぶり新曲「μεταμορπηοςε」配信開始+Music Film公開 first appeared on BARKS.