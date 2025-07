ずっと真夜中でいいのに。が、4月29日(火・祝)に大阪城ホールで行われた公演の模様を完全収録したライブ映像商品『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』を9月17日(水)に発売する。 本作に収録されるライブは、2025年3月より開催し12万人を動員した全国アリーナツアー<YAKI YAKI YANKEE TOUR 続「名巧は愚なるが如し」>において大阪・関西万博の開催期間中にウラ万博として開催されたもの。 初回限定盤は過去のライブや、時代へのオマージュ満載、実際に足を運んでも気づけなかった見どころ渋滞中の内容を、ツアーメイキングやACAねによる副音声、そして物語の前哨となる<やきやきヤンキーツアー2〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜>のLIVEダイジェスト映像や最終公演の音源を全収録。他特典も満載で読み解く完全版となっている。 映像作品『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』 2025年9月17日(水)発売▼予約購入https://lnk.to/ZTMY_MFEMGG_ec 時代設定は1970年、コンセプトは太陽のウラでの”永遠深夜万博”。これまでもコンビニやゲームセンターや昭和歌謡が流れる喫茶店や本格中華喫茶など、現代の日本から時間も空間も遊離した虚構の世界をステージ上で精密に作り上げてきたずとまよだが、55年ぶりに大阪で万博が開催されている期間と重なった今回のツアーでは、2025年のオモテの世界のウラをピンポイントで突いてきた。ステージの幕開け、中盤、そして本編を締めくくるナレーションは、55年前のリアル万博でもナレーションを担当していた石坂浩二氏という周到さ。いや、ただ周到なだけではない。今回の『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』は、そのナレーションの中でも引用されていた“太陽の塔”の設計者である岡本太郎の「孤独とは絶対に社会的だ」から始まる言葉と、それに時空を超えて応答するかのようなACAねのMCが浮き上がらせていたように、「ずとまよがずとまよであることの理由」がこれ以上なく明解に刻まれた感動的なものだった。(文:宇野維正) ■初回限定盤[1BD+2CD]UPXH-290754988031784709【1Blu-ray(STREAMING/DL)/+2CD】【魔導書仕様】【プレイパス(R)対応】¥8,800(税抜¥8,000)・恒例の特殊パッケージ ”魔導書仕様”・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」メイキング&LIVEダイジェスト・メイキングオブ『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』・副音声 ”ACAね ゆる解説ライブ反省会ソロ” (LIVE本編)・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」@ロームシアター京都公演を完全収録したLIVE 音源CD・ACAね、メンバーがLIVE時に着用していた「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典・全映像&CD、スマホでも見れるプレイパス(R)対応 ■通常盤[1BD]UPXH-201504988031784716【1Blu-ray(STREAMING/DL)】【プレイパス(R)対応】¥4,950(税込)・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典・スマホで見れるプレイパス(R)対応 (初回プレス分のみ) 関連リンク ◆”ACAね”X◆ずっと真夜中でいいのに。Official X◆ずっと真夜中でいいのに。HP◆ずっと真夜中でいいのに。YouTube Channel◆ずっと真夜中でいいのに。公式TikTok

