¤¯¤Ä¤í¤®¤Î´Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Öº£Ìë¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡õ¥·¥å¥ê¥ó¥×»ÅÎ©¤Æ¡×

ブルボンは、食欲をそそる香りと味わいの商品4品を2025年7月15日(火)に期間限定で販売中です。

ブルボン「今夜のくつろぎミックスガーリック&シュリンプ仕立て」

発売日 : 2025年7月15日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 : オープンプライス

内容量 :48g

賞味期限:5カ月

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

ガーリックのガツンと香る風味と商品に応じて組み合わせた相性の良い味付けで、ついつい手がとまらなくなるおいしさです。

今回は、ブルボン「今夜のくつろぎミックスガーリック&シュリンプ仕立て」を紹介します☆

ブルボン「今夜のくつろぎミックスガーリック&シュリンプ仕立て」はガーリックの風味とえびの味わいをまとわせたスナックやアーモンドなど4種類をミックス!

くつろぎの間に楽しめる、程よいボリュームの食べきりサイズです。

