【一番くじ 学園アイドルマスター Part3】 10月18日 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」が10月18日に発売する。価格は1回850円。

本商品は「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ第3弾。今回はオリエンタルハロウィンをイメージした衣装の描き下ろしイラストが登場し、キョンシーのようなアイドルたちが描かれている。

ラインナップには一番くじ美少女フィギュアシリーズ「Gracemaster」で「有村麻央」、「紫雲清夏」、「篠澤 広」が立体化する。

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