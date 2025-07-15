第3弾はオリエンタルハロウィン！ 「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」が10月18日に発売決定
【一番くじ 学園アイドルマスター Part3】 10月18日 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」が10月18日に発売する。価格は1回850円。
本商品は「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ第3弾。今回はオリエンタルハロウィンをイメージした衣装の描き下ろしイラストが登場し、キョンシーのようなアイドルたちが描かれている。
ラインナップには一番くじ美少女フィギュアシリーズ「Gracemaster」で「有村麻央」、「紫雲清夏」、「篠澤 広」が立体化する。
✧━━━━━━━━━━✧- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) July 15, 2025
新商品のお知らせ
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一番くじ 学園アイドルマスター Part3
📅10月18日(土)より順次発売予定
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💜有村麻央💚紫雲清夏篠澤 広
をGracemasterでフィギュア化🎉… pic.twitter.com/uhfZSDjZnq
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