·ëº§¤«¤é3Ç¯¡¢µÈÅÄÃÎÆáÈþàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá»äÉþ¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·¶ÃÏ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤è¡×
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWhat cute shoes¡ÄI'm in love!(¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤Î¡Ä¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿)¤È»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡Ö¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ë¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþ¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¤à¤Á¤à¤Á¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ËÈè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡¼¡ª¡×¤È¹õ¤Î¥ß¥º¥Î¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥É¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö#¤ªÞ¯Íî¤â¤·¤¿¤¤¤·²æËý¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÇò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð´é¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ê²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤è¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»äÉþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¡×¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥·¥å¡¼¥º¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï2022Ç¯7·î¤ËÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¥³¡¼¥Á¤Î²ÏÌî¶³²ð¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£