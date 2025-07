“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! https://www.tfm.co.jp/lock/」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回の放送では、「人を好きになる時ファッションセンスって気になる?気にならない? どっち?」というテーマでアンケートを実施。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の本音トークも展開されました。

アンジー教頭、こもり校長

人を好きになる時にファッションセンスって気になる? 気にならない? どっち?アンジー教頭:気になる! 私、結構その時に好きな人とか、付き合ってる人と服装似てくるから!こもり校長:自分が影響されるから?アンジー教頭:だから必然的に、自分が“好きだな”って思う雰囲気をまとってる人を好きになりがち。そう、だから気になるかも。こもり校長:俺、気にならないね。やっぱ外見じゃないじゃん! 人を好きになるって。俺、心だと思うんだよね、人と人との。アンジー教頭:なんかすげー私が嫌なやつみたいな聞こえ方する(笑)。こもり校長:なんかそういう、影響されるものとかさ。誰からどう見えるんだろうとか、そういうことじゃないじゃん。その2人がどういうふうに結び合うか、って話でしょ。アンジー教頭:でも、その人にちょっとでも近づきたいとか、その人に可愛いって思ってほしいから、染まっても別に悪くないじゃん。ていうか、こもり校長……本当はどうなの?こもり校長:俺ね……ちょっと気にするよね、やっぱね(笑)。アンジー教頭:なんやねん(笑)!●「気になる」60.6%●「気にならない」39.4%

「どっちのCat or Dog」コーナーより

・ファッションセンスは結構大事にしている・センスがある方が好きになる可能性が高い。センスが悪かったらちょっと好きじゃなくなるかも。・人柄で選ぶから。・そもそもファッションに興味がない。こもり校長:いや〜、まあそんなパターンもあるか。俺ら洋服とかファッション好きだからね。あと、やっぱ、すごいペアルックとかしたいタイプだから(笑)。学生の頃とかめちゃくちゃペアルックしたかったの。だからファッションセンスで「それ可愛くなくない?」って言う子だとキツイ(笑)。「えっ! 可愛いじゃん!!」って言ってくれる子がいい、俺は。アンジー教頭:そうだね。恋をしたことないこもり校長の恋心の話(笑)。――あなたは人を好きになるとき、相手のファッションセンス、気になりますか?