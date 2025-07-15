Î¹Àè¤ÇÇ¼ÀÇ¤Ç¤¤ë¡¡¿·¤¿¤Ê¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤È¤Ï¡©¡¡¸©Æâ½é¡¦¿·³ã»Ô¤Ç³«»Ï
¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7·î14Æü¤«¤é¿·³ã»Ô¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬Î¹Àè¤ÇÇ¼ÀÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡£
¹âµé¤ÊÏÂµí¤Ë¡Ä¡Ä¹ë²Ú¤Ê¥«¥Ë¤Þ¤Ç¡£¹¥¤¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È´óÉÕ¶â¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ìÊÖÎéÉÊ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡£
2023Ç¯ÅÙ¡¢¿·³ã¸©¤È¿·³ã¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤Ï·×Ìó340²¯±ß¤È¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¹¤Þ¤ëÃæ¡¢¿·³ã»Ô¤Ç14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¹ÀèÇ¼ÀÇ¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤¿³¹¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿³¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¶¦´¶¤·¤¿»þ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¡×
´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤¬¿·³ã»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ5000±ß¤«¤é30Ëü±ß¤Þ¤Ç´óÉÕ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢´óÉÕ³Û¤Î30¡ó¤ò¡ÖÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¡×¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤ËÊÂ¤ó¤À¿·³ã¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¤Î·èºÑ¤Ç¤âÊÖÎéÉÊ¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É57»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò±Û¸å°ì²ñ½½Ïº¡¡»³´ßÌ÷¹Ô¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÅÅ»Ò¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¿·³ã¤È¤¤¤¨¤ÐÆüËÜ¼ò¤ä¤ª¥³¥á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
Á´¹ñ¤Ç107¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¿·³ã»Ô¤¬Æ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¡¡¿¹¸çÏ¯¤µ¤ó¡Ó
¡Ö°û¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿·³ã»Ô¤Ë°ìÉ¼¤È¤¤¤¦Êý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ò¿·³ã»ÔºâÌ³´ë²è²Ý¡¡¶â°æ¶Ð¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·³ã»Ô¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¸òÎ®¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡×
µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Î¹¹ÔÀè¤Ë¤¹¤°¤Ë´óÉÕ¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤«¤¿¤Á¡£¿·³ã»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£