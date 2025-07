PCオーディオ市場は、配信サービスの普及や高音質再生技術の進化により着実に拡大。ハイレゾ対応機器やネットワークオーディオなどが充実し、グッと高音質が身近になった。

今回は「ネットワークストリーマー」、「スピーカー・ヘッドホン」編。プロおすすめのアイテムをお届けする。

【私がチョイスしました!】AVライター 野村ケンジさん

イヤホン・ヘッドホンからリファレンスモデルまで、AV機器全般に明るい。ポータブルオーディオのイベントにも多数出演。

設置性も音質も両立! コンパクトなネットワークストリーマー

ハイレゾ音源対応やワイヤレス接続の進化により人気が上昇。ストリーマー単体とプリメインアンプ(一体型製品)の2つが存在するので、設置スペースや機能性などを考慮し、まずどちらがよいかを検討したい。

アナログもデジタルもすべての音楽を良音で再生



WiiM

WiiM ULTRA

実売価格5万8050円

3.5インチタッチスクリーンによる直感的な操作が可能なモデル。ESS SABREフラッグシップDAC「ES9038Q2M」を搭載し、HDMI ARCからフォノ入力まで、デジタル&アナログの多彩な入出力に対応する。専用アプリにより、切り替えなしに主要な音楽配信サービスを楽しめる。

SPEC

●最大サンプリングレート:192kHz/24bit●端子:HDMI ARC、光デジタル、フォノ(MM/MC対応)、USBほか●サイズ/質量:W211×H72×D200mm/1.42kg

↑HDMI ARCをはじめ豊富な端子を装備。様々なオーディオ機器とつなげる。

↑テレビやアンプ、レコードプレーヤー、スピーカーなどを接続可能。本格的なオーディオシステムが構築できる。

↑3.5インチの大型ディスプレイを搭載。操作だけでなく、ジャケット表示も可能だ。

【野村’s Impression】

「ストリーミングのほか、HDMI ARCやフォノ入力など、デジタル/アナログ問わず多彩な入出力に対応。本体の画面もさることながら、専用コントロールアプリが便利です。音質面も良好なのですが、AirPlay非対応なのが残念」

CDジャケットサイズながら高品位な音楽再生が可能



BLUESOUND

NODE NANO

実売価格5万9400円

CDジャケットサイズ(W143×H36×D143mm)のコンパクトなネットワークストリーマー。フラッグシップDACを搭載し、最大24bit/192kHzのハイレゾ再生が行える。AirPlay 2に対応し、さらに多くのアプリやサービスで音楽を楽しめる。

SPEC

●最大サンプリングレート:192kHz/24bit DSD256●対応フォーマット:FLAC、MQ

A、WAVほか●端子:USBほか●サイズ/質量:W143×H36×D143mm/0.57kg

↑RCA、同軸、光、USB 出力を装備。多様なオーディオシステムに接続可能だ。

【野村’s Impression】

「手のひらに乗る小型ボディながら、AirPlay 2やSpotify Connect、TIDAL Connect、Roon Ready対応など多様な機能に対応。Wi-Fiに接続するだけですぐに音楽配信サービスを楽しめる手軽さが魅力です」

デノンのHi-Fi サウンドを存分に堪能できる一台

デノン

Denon Home Amp

実売価格11万円

ネットワーク機能HEOSを内蔵し、コンパクトながら定格出力125W+125W(4Ω)のフルデジタルアンプを搭載。本機にスピーカーをつなげば、ストリーミングサービスなどの音源をはじめ、テレビの音声も高音質かつ大迫力で楽しめる。

SPEC

●定格出力:125W+125W(4Ω)●最大サンプリングレート:192kHz/24bit DSD128●端子:HDMI ARC、光デジタルほか●サイズ/質量:W217×H89×242mm/2.1kg

↑HDMI(eARC/ARC)などのデジタル入力をはじめ、多彩な端子を搭載する。

【野村’s Impression】

「多彩な機能を搭載する新世代プリメインアンプ。独自のネットワーク機能『HEOS』によって音楽配信サービスを再生、eARC対応HDMIでテレビ等と接続すれば、NetflixやPrime Video、YouTubeなどのVODサービスも高音質で楽しめます」

Android 12ベースのシステムで主要配信サービスを高品質に再生

SHANLING

SM1.3

実売価格23万1000円

Android 12ベースのシステムに加え、次世代UIデザインを採用し、快適な操作性能を追求。Roonに対応し、FLAC、DSD、MQAなど高音質フォーマットの再生が可能だ。QobuzやApple Musicほか主要な音楽配信サービスを楽しめる。

SPEC

●最大サンプリングレート:768kHz/32bit DSD512●対応フォーマット:FLAC、DSD、MQAほか●端子:XLR3極バランスほか●サイズ/質量:W280×H110×D280mm/6.4kg



↑RCA、XLRバランス、6.35mmヘッドホンほか、多彩な出力端子を搭載する。

【野村’s Impression】

「Android 12ベースのカスタムOSと5.8インチフルHDタッチスクリーンにより、直感的かつスムーズな操作が可能。主要ストリーミングサービスに加えRoonにも対応します。AirPlay 2対応も好ポイント!」

独自アプリに加え、AirPlay2で音楽配信を満喫

Sonos

Sonos Amp

実売価格8万8800円

コンパクトながら125W×2のパワフルな出力を備えたワイヤレスストリーミングアンプ。HDMI ARCやRCA入力を搭載し、テレビやオーディオ機器と接続して楽しめる。Sonosアプリを使えば、マルチルーム再生やイコライザー調整が可能。

SPEC

●定格出力:125W+125W(8Ω)●端子:HDMI ARC、アナログ入力、スピーカー出力、サブウーファー出力ほか●サイズ/質量:W217×H64×D217mm/2.1kg

↑標準サイズのカスタム設計バナナプラグを採用する。

【野村’s Impression】

「HDMIやアナログRCA入力など多様な入力端子に加え、Wi-Fi/有線LANを両搭載。様々な音楽配信サービスを楽しめます。アプリ操作により、別の部屋に置いた同社スピーカーなどと統合ホームオーディオテステムを構築することも可能」

