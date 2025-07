サントリーは、世界93の国/地域の声をもとに作った「ワールドKANPAIビール」を2025年9月9日(火)から全国で数量限定で発売します。実売価格は350ml缶が265円、500ml缶が354円(いずれも税別)。

記事のポイント 関西万博を訪れた世界93の国や地域の人の意見をもとに味を調整した“世界基準”なテイストの缶ビール。パッケージには寄せられた意見がデザインされており、どのような味が好まれているのかうかがい知ることができます。自分の好みとの違いを感じてみるのもおもしろいかもしれません。

「ワールドKANPAIビール」は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)会場を中心に、約2カ月にわたりベースとなるビールを販売し、それに対するお客様の声をアンケートで収集。世界93の国・地域のお客様の声をもとに中味とパッケージを完成させたビールです。

中味についてのアンケートでは、苦みはちょうどよいという声が多い一方、より強い刺激(炭酸)や芳醇な香り、味の濃さを求める声が多いという結果になったそう。そこで、使用するホップ品種の見直しや麦芽使用量の調整を行い、香りや飲みごたえを強化。爽快感・飲みやすさと豊かな香り・味わいを併せ持つビールに仕上げられています。

パッケージは、アンケートの各回答の割合を、大小さまざまのカラフルな色面で表現し、「世界93の国/地域の声でつくった!」という文言を記載することで、世界のお客様の声をもとに完成した商品であることを伝えています。

■パッケージ:350ml缶、500ml缶 ■品目:ビール ■アルコール分:5.5% ■価格:350ml缶/265円、500ml缶/354円(いずれも税抜)

