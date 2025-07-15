¡Ö¤â¤·Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¿å¤ËÍî¤Á¤¿¤é¡Ä¡×Âç¿Í¤âÀäÂÐÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ø¿åÆñ»ö¸Î¤ÎÈ÷¤¨¡Ù¡ã±Ë¤®Êý¤Èµß½õÊýË¡¡ä
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¿åÆñ»ö¸Î¤Ï1535·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü143·ï¡Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á·§ËÜ¸©¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤Ï23·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤â¤·Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¿å¤ËÍî¤Á¤¿¤é¡Ä¡×Âç¿Í¤âÀäÂÐÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ø¿åÆñ»ö¸Î¤ÎÈ÷¤¨¡Ù¡ã±Ë¤®Êý¤Èµß½õÊýË¡¡ä
·§ËÜ»Ô¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ç81·ï¤Î¿åÆñ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤ò¹µ¤¨¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¿åÆñ»ö¸Î¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡ÖÃå°á¿å±Ë¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Ê¤«¤Ê¤«³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ÖÃå°á¿å±Ë¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¡Ö¤³¤³¤Ï·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¾ÃËÉ½ðÍ£°ì¤Î¥×ー¥ë¤Ç¡¢¿å¿¼¤Ï¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç3m¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÆñ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ëµß½õ¤ËÅö¤¿¤ë¾ÃËÉ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃæÂ¼¸ø¾Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¾ÃËÉ¶ÉÅì¾ÃËÉ½ð ÃæÂ¼¸ø¾Ê¤µ¤ó¡Ö·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÍî¿å¤ä¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ÆÊª¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍî¿å¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âºÒ³²¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
±Ë¤®¤Ë¼«¿®¤¬Ìµ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤¬¡¢²Æ¾ì¤Ë¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¤ÈÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÇÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡ÖÉâ¤«¤Ö¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡£¥·¥ã¥Ä¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡ÄÄ¹»þ´ÖÉâ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÃæÂ¼¤µ¤ó¡ÖÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç¿å¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
µ¼Ô¡Ö¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿å¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉþ¤¬¿å¤òµÛ¤¦¤ÈÁ´¤¯ÂÎ¤¬¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ëü¤¬°ì¡¢³¤¤äÀî¤Ê¤É¤ËÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤ÞÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÇØÉâ¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â©¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµß½õ¤òÂÔ¤ÄÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼êÂ¤ò¹¤²¤ë
Î¾ÏÓ¤ò¿åÌÌ¤ËÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢ÂÎ¤¬Éâ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
µ¼Ô¡Ö¼ê¤¬¿åÌÌ¤Î¾å¤Ë½Ð¤ë¤ÈÄÀ¤à¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ö³¤¿å¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·ÉâÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¸¿å¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Ï¤À¤¤¤À¤¤2%¤·¤«Éâ¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éâ¤«¤Ö2¡ó¤¬¸ý¤ÈÉ¡¤Ë¤¯¤ì¤Ð¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î2¡ó¤ò¼êÂ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎÁ´ÂÎ¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ê2¡Ë¸ÆµÛ¤ÏÇÙ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡Ê3¡ËÂÎ¤¬ÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Â¤ä¼ê¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿å¤ò¤«¤¯
ÃæÂ¼¤µ¤ó¡ÖÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉâ¤¤¤ÆÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ë¸ÆµÛ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬Íî¿å¤·¤¿¤é¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢½õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿å¤ËÆþ¤Ã¤Æ½õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½õ¤±¤ë¤Î¤Ï¶ËÎÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ119ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ð¥±¥Ä¡¢¥¯ー¥éー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂÞ¤Ê¤É¡¢¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤â¤Î¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹¤¤ËÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç½õ¤±¤ëÊýË¡¤òÃµ¤¹¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¤¤ì¤Æ¡¢Åê¤²¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¿å¤ò¤¤¤ì¤¿¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢µß½õ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ï¡¢À¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¶»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ø¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢ÂÎ¤¬Éâ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
½»Âð,
ºë¶Ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÆÁÅç,
Ê©ÃÅ,
¹©¾ì,
»ûÅÄ²°