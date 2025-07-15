µÈÂôÎ¼¤¬ÏÃÂêºî¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¡Ö¹ñÊõ¡×¶¦ÄÌÅÀ¸ÀµÚ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âµá¤á¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿
ÇÐÍ¥µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡ÊÉÍºê¿µ¼£´ÆÆÄ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¸ø³«Ãæ¤Î½Ð±éºî¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÈÆ±ºî¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÇµÈÂô¤ÏÁ¬Åò¤ÇÆ¯¤¯450ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¿¹Íö´ÝÌò¡£ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë±é¤¸¤ë15ºÐ¤Î¥Ô¥å¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¢Î©ÌîÍû¿Î¤Î·ì¤òµá¤á¤ë¡£
ÉÍºê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Ç¤¢¤ëµÈÂô¤Î½Ð±éºî¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¡Ë°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ø¹ñÊõ¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤ÇÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¡Ù¤È¡£²ÆÉ÷¼Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÇ¤¶¢¡Ê¤Ë¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ø¤É¤Ã¤Á¤â·ì¤òµá¤á¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎµÈÂôÎ¼¤Ï·ì¤òµá¤á¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£ÈÄ³À¤â¡Ö·ì¤òµá¤á¤ë1¿Í¤ËËÍ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£