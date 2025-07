スリリングな体験をお得に楽しめる！ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ乗船者限定500円割引キャンペーン」

ジョイポート淡路島は、淡路島の雄大な自然を海上から体感できる「淡路島アドベンチャーRIBライド」にて、夏休み期間中により多くの方にスリリングな体験を楽しめる「うずしおクルーズ乗船者限定500円割引キャンペーン」を、2025年7月19日(土)から2025年8月31日(日)までの期間限定で開催します。

ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ乗船者限定500円割引キャンペーン」

キャンペーン期間:2025年7月19日(土)〜2025年8月31日(日)

対象 :うずしおクルーズ乗船のお客様のみ

割引内容 :淡路島アドベンチャーRIBライドの乗船料金から500円割引

適用方法 :淡路島アドベンチャーRIBライド受付にて、

うずしおクルーズの乗船券または予約画面をご提示ください。

当日券を購入の方:

受付にて500円割引で購入できます。

淡路島アドベンチャーRIBライド公式ホームページで予約済みの方:

受付にて500円キャッシュバックします。

有効期限 :うずしおクルーズ乗船当日に限り有効です。

ご注意 :他の割引等との併用はできません。

■淡路島アドベンチャーRIBライドとは

ジェットコースターのような興奮と、海上からの絶景!大型ゴムボート「RIB」で、鳴門海峡の潮流や、普段見られない海岸線の景色を、大迫力のスピードで駆け抜ける、淡路島ならではのスリリングなアクティビティです。

■出航時間・乗船場所

7月

土・日・祝日 :1日7便 9:00・10:00・11:00・13:00・14:00・15:00・16:00

月・水・木・金:1日5便 10:00・11:00・13:00・14:00・15:00

火 :定休日(祝日の場合は営業します)

8月

全日 :1日7便 9:00・10:00・11:00・13:00・14:00・15:00・16:00

乗船場所:南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

■乗船料

大人(中学生以上):8,000円(税込)、小人(小学生):4,000円(税込)

無料サービス:乗船写真サービス、乗船中ドリンクサービス、ゴーグル、ライフジャケットレンタル

WEB予約(出航時間の1時間前まで・空席があれば当日券販売あり)

■乗船条件

・身長140cm以上(小人の乗船には大人の付き添いが必要です)

・65歳以上のお客様、持病のあるお客様などには、乗船前に問診票のご提出をお願いしています。

船長が乗船に問題があると判断した場合はご乗船をお断りします。

・妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、体調不良の方、お酒に酔っている方はご乗船いただけません。

・ハイヒールは安全上の問題があるためご乗船いただけません。

クルーズコース

営業日・出航時間:HPにて要確認

料金 :中学生以上 8,000円、小学生 4,000円

場所 :南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

