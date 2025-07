「みなとみらいスマートフェスティバル 2025」が、2025年8月4日(月)に神奈川県横浜市中区のみなとみらい21地区で開催される。17時30分からスタートする同イベントのフィナーレを飾る「スカイシンフォニーinヨコハマ presented byコロワイド」は、25分間で約2万発を打ち上げる、かなり迫力のある花火。「隅田川花火大会」は90分間で約2万発、「いたばし花火大会」は90分間で約1万5000発と、近隣の大型大会と比較するとそのすごさが伝わるだろうか。イベントや花火を目の前で楽しむなら、有料の協賛席がおすすめだ。

「みなとみらいスマートフェスティバル 2025」は、2025年8月4日(月)に神奈川県横浜市中区で開催される

国内有数の港町・横浜で盛大に花火が打ち上げられる

pixta_68264170_S

体感するファーブル昆虫展 2025 in 横浜赤レンガ倉庫(横浜赤レンガ倉庫1号館2Fスペース)

MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オ ブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜(ツタンカーメン・ミュージアム)

たべっ子どうぶつLAND(ランド)「ビスケットファクトリー」(アソビル)

ホラープラネタリウム ふり返りの旋律(コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA)

横浜ランタンナイト(横浜ベイクォーター)

■横浜・みなとみらいの夜空を彩る光の花「SDGs未来都市・横浜」をテーマに、横浜市・みなとみらい地区で開催される「みなとみらいスマートフェスティバル」。祭りの最後に、音と光を駆使した花火プログラム「スカイシンフォニー in ヨコハマ」が実施され、港町がより一層輝きを増す一夜となる。約2万発の花火の打ち上げを含むさまざまなイベントの開催により、「国際都市・横浜」のプレゼンス向上を図り「市民と共に創り、世界から選ばれるアーバンリゾート」の実現を目指している。花火のほかにも、吹奏楽やラテンジャズ、地元出身ナイトクラブDJの演奏も楽しめる。フェスティバル全体を通して大人から子どもまで幅広い世代が楽しめる内容だ。最寄駅の「横浜」からは徒歩約20分、みなとみらい線「新高島」や「みなとみらい」からも歩ける。周辺には飲食店や観光スポットがたくさんあるので、早めに出かけて1日たっぷり遊ぶのもいい。夏休み期間中なので、子どもと一緒に家族で楽しむのもおすすめだ。また、「みなとみらいスマートフェスティバル」は平日開催のため、少し早めに退勤して会社帰りに立ち寄ることもできる。みなとみらいスマートフェスティバル 2025日時:2025年8月4日(月)スカイシンフォニーinヨコハマ presented byコロワイド19時30分〜19時55分打ち上げ数:約2万発打ち上げ時間:約25分有料席:あり(公式サイト参照)会場:みなとみらい21地区 臨港パーク、カップヌードルミュージアムパーク、横浜ハンマーヘッド9号岸壁、耐震バースほか(神奈川県横浜市中区)会場アクセス:【電車】横浜駅から徒歩20分駐車場:なし■子どもと一緒に楽しめる!みなとみらい周辺で開催中のイベントをチェック!みなとみらい周辺ではいろいろなイベントが開催中。夏休み期間中とあって、子ども向けイベントも充実している。家族で出かけて夏休みの思い出作りをしよう!■体感するファーブル昆虫展 2025 in 横浜赤レンガ倉庫2024年に開催された昆虫展が、より内容を充実させて2025年も登場。開催場所:横浜赤レンガ倉庫1号館2Fスペース開催時間:10:00〜16:30最終入場16:00アクセス:【電車】JR・市営地下鉄桜木町駅から汽車道経由で徒歩15分。JR・市営地下鉄関内駅から徒歩15分。みなとみらい線馬車道駅・日本大通り駅から徒歩6分、みなとみらい駅から徒歩12分■MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オ ブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜エジプト考古学者、河江肖剰さん監修のもと、古代エジプトの王、ツタンカーメンの謎に迫る体感型展覧会。開催場所:ツタンカーメン・ミュージアム開催時間:11:00〜18:00(最終入館は閉館の30分前)※休館日、開館時間は変更となる場合あり。詳細は公式サイト参照アクセス:【電車】横浜高速鉄道みなとみらい線新高島駅から徒歩約7分■たべっ子どうぶつLAND(ランド)「ビスケットファクトリー」株式会社ギンビスのロングセラー商品「たべっ子どうぶつ」の世界を楽しめる体験型屋内イベント。開催場所:アソビル開催時間:11:00〜20:00(最終受付18:30)※90分入れ替え制アクセス:【電車】横浜駅みなみ東口通路直通、横浜駅東口から徒歩約2分■ホラープラネタリウム ふり返りの旋律(横浜)お化け屋敷プロデューサーの五味弘文さんが監修した、コニカミノルタプラネタリウム初の本格ホラープラネタリウム作品。開催場所:コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA開催時間:上映時間は日によって異なるアクセス:【電車】JR線・東急東横線・京急本線 横浜駅から徒歩約6分■横浜ランタンナイトベトナムの古都ホイアンのランタン祭りをイメージした、夏のライトアップイベント。開催場所:横浜ベイクォーター 6F ベイガーデン開催時間:10:00〜22:00(ライトアップ17:00)アクセス:【電車】JR横浜駅きた東口Aから徒歩約3分※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。