¡ÖÊÑ²½¤¬À¨¤¤¤Ê¡×Éã¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó½½»°²ó´÷¤Ç¡Äà64ºÐáº´Æ£¹À»Ô¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÃË¤¬¹û¤ì¤ë¿§¹á¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¥¹¥Ã¥«¥êÉã¿Æ¤Î»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸´éÉÕ¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô(64)¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2013Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿Éã¤Î»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯90)¤ò¼Å¤ó¤ÀºÝ¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¥°¥ì¡¼¥Ø¥¢¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£4·î¤Ë·Þ¤¨¤¿»°Ô¢¤µ¤ó¤Î½½»°²ó´÷¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Éã¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦´²°ìÏº¤È°ì½ï¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¤¿º´Æ£¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÊÑ²½¤¬À¨¤¤¤Ê¡×¡ÖÃË¤¬¹û¤ì¤ë¿§¹á¤è¤Ê¤¡¡Ä ¤¢¤ó¤Ê¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¥¤¤Î¿Â»Î¡£ÀÎ¤ÏÌîÀ¤ÈÃÎÀ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡£ºÐ¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ØÏ·À®¡Ù¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ö¥¹¥Ã¥«¥êÉã¿Æ¤Î»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸´éÉÕ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ× ¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î°ì¿Í¤òÌ³¤á¤ëÁêÍÕ²íµª±é¤¸¤ëÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¤ÎÇìÉã¡¦µ×À¤½Ó²ðÌò¤Ç½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£