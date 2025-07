「オオタニサンめっちゃカッコいい」

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは7月15日、投稿を更新。選手たちに面白い質問を投げ掛けました。同アカウントは「100 Shoheis vs. a gorilla? What about 100 Freddies? Our All-Stars are built different(翔平100人対ゴリラ?フレディ100人はどう?オールスターは体格が違う)」とつづり、1本の動画を投稿。複数の選手に、「100人の自身と1匹のゴリラで戦ったらどちらが勝つと思うか」という質問をしています。大谷選手は「100人の自分だと思う。なぜなら強いから」と英語で答えており、とても格好いいです。

山本由伸選手の回答は?

コメントでは「一匹 gorilla(笑) なんて話ししてんだ(笑)」「スター達になんて質問してんだ‪‪‪w‪‪‪w‪w‪w」「オオタニサンめっちゃカッコいい」「本人は自信満々」「shohei is so cute omg」「One shohei」との声が寄せられました。この質問に対し、山本由伸選手は「道具なし?」と確認した上で「厳しい戦いかな」と答えています。ファンからは「由伸wwwwwwww」「由伸に癒される」「I love shohei and yoshi so much」などのコメントが寄せられました。(文:多町野 望)