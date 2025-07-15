Ì¼¤È¤Î­à·ã»÷­á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß¡á1989Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤â¶¦Í­¤Ç¤­¤ÆÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼°ìÂ²¡×(TBS¡¢1978Ç¯)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷Í¥¤¬62ºÐ¤Ë¡½¡£33ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÌ¼¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉñÂæ°áÁõ¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß¡£

¡¡Æ±¤¸¤¯ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¼é±Ê¿¿ºÌ¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¼«»£¤ê¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌÇÂ¿¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ì¼¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤Èµã¤­¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤È´¶ÁÛ¤ò¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹Êª¸ì¡×¥Ò¥Ã¥Èºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é

¼«¿È¤Î½Ð±éÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤ËÍè¤¿Ì¼¡¦¼é±Ê¿¿ºÌ(º¸)¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤ëÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß
(ÇòÀÐ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@marumishiraishi¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤â¶¦Í­¤Ç¤­¤ÆÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤ÏÄ«¥É¥é¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê!!!¡¡¿Æ»Ò¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¼ã¤µ¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»ÐËå¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ß¤µ¤ó¤âÌ¼¤Á¤ã¤ó¤â¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼°ìÂ²¡×¤Ç¡Öµï¼ò²°¤Ò¤í¤ß¡×¤Î½÷¾­¤ÎËåÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢80Ç¯¡Á)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£83Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹Êª¸ì¡×(TBS)¤ÇËÙ¤Á¤¨¤ß±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±´üÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¡£


 