韓国代表の日韓戦スタメン発表!! 前節から9人変更も町田FWナ・サンホは連続先発入り
EAFF E-1選手権は男子最終日の15日、優勝を争う日本代表対韓国代表を開催する。午後7時24分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、韓国のJリーグ組はFWナ・サンホ(町田)が先発に名を連ねた。
日本は中2日だが、韓国は中3日。2-0で香港を破った前節から先発メンバーを9人変更し、MFソ・ミヌ(カンウォンFC)とナ・サンホが2試合連続の先発出場となる。Jリーグ組のDFキム・テヒョン(鹿島)とFWオ・セフン(町田)はベンチスタートとなった。
引き分け以上で日本が2連覇を果たし、韓国は勝利すれば2大会ぶりの優勝となる。
<出場メンバー>
[韓国代表]
▽先発
GK 21 チョ・ヒョヌ(蔚山HD、Cap)
DF 3 イ・テソク(浦項スティーラース)
DF 4 キム・ジュソン(FCソウル)
DF 14 パク・スンウク(浦項スティーラース)
DF 15 キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
MF 5 パク・ジンソプ(全北現代モータース)
MF 6 キム・ジンギュ(全北現代モータース)
MF 10 イ・ドンギョン(金泉尚武)
MF 23 ソ・ミヌ(カンウォンFC)
FW 7 ナ・サンホ(町田)
FW 9 チュ・ミンギュ(大田ハナシチズン)
▽控え
GK 1 イ・チャングン(大田ハナシチズン)
GK 12 キム・ドンホン(仁川ユナイテッド)
DF 2 チョ・ヒョンテク(蔚山HD)
DF 16 ソ・ミョングァン(蔚山HD)
DF 22 キム・テヒョン(全北現代モータース)
DF 24 ビョン・ジョンス(光州FC)
DF 26 キム・テヒョン(鹿島)
MF 8 キム・ボンス(大田ハナシチズン)
MF 13 カン・サンユン(全北現代)
MF 17 チョン・スンウォン(FCソウル)
MF 20 イ・スンウォン(金泉尚武)
FW 11 ムン・ソンミン(FCソウル)
FW 18 イ・ホジェ(浦項スティーラーズ)
FW 19 オ・セフン(町田)
FW 25 モ・ジェヒョン(江原FC)
▽監督
ホン・ミョンボ
日本は中2日だが、韓国は中3日。2-0で香港を破った前節から先発メンバーを9人変更し、MFソ・ミヌ(カンウォンFC)とナ・サンホが2試合連続の先発出場となる。Jリーグ組のDFキム・テヒョン(鹿島)とFWオ・セフン(町田)はベンチスタートとなった。
<出場メンバー>
[韓国代表]
▽先発
GK 21 チョ・ヒョヌ(蔚山HD、Cap)
DF 3 イ・テソク(浦項スティーラース)
DF 4 キム・ジュソン(FCソウル)
DF 14 パク・スンウク(浦項スティーラース)
DF 15 キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
MF 5 パク・ジンソプ(全北現代モータース)
MF 6 キム・ジンギュ(全北現代モータース)
MF 10 イ・ドンギョン(金泉尚武)
MF 23 ソ・ミヌ(カンウォンFC)
FW 7 ナ・サンホ(町田)
FW 9 チュ・ミンギュ(大田ハナシチズン)
▽控え
GK 1 イ・チャングン(大田ハナシチズン)
GK 12 キム・ドンホン(仁川ユナイテッド)
DF 2 チョ・ヒョンテク(蔚山HD)
DF 16 ソ・ミョングァン(蔚山HD)
DF 22 キム・テヒョン(全北現代モータース)
DF 24 ビョン・ジョンス(光州FC)
DF 26 キム・テヒョン(鹿島)
MF 8 キム・ボンス(大田ハナシチズン)
MF 13 カン・サンユン(全北現代)
MF 17 チョン・スンウォン(FCソウル)
MF 20 イ・スンウォン(金泉尚武)
FW 11 ムン・ソンミン(FCソウル)
FW 18 イ・ホジェ(浦項スティーラーズ)
FW 19 オ・セフン(町田)
FW 25 モ・ジェヒョン(江原FC)
▽監督
ホン・ミョンボ