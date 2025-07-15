　EAFF E-1選手権は男子最終日の15日、優勝を争う日本代表対韓国代表を開催する。午後7時24分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、韓国のJリーグ組はFWナ・サンホ(町田)が先発に名を連ねた。

　日本は中2日だが、韓国は中3日。2-0で香港を破った前節から先発メンバーを9人変更し、MFソ・ミヌ(カンウォンFC)とナ・サンホが2試合連続の先発出場となる。Jリーグ組のDFキム・テヒョン(鹿島)とFWオ・セフン(町田)はベンチスタートとなった。

　引き分け以上で日本が2連覇を果たし、韓国は勝利すれば2大会ぶりの優勝となる。

<出場メンバー>

[韓国代表]

▽先発

GK 21 チョ・ヒョヌ(蔚山HD、Cap)

DF 3 イ・テソク(浦項スティーラース)

DF 4 キム・ジュソン(FCソウル)

DF 14 パク・スンウク(浦項スティーラース)

DF 15 キム・ムンファン(大田ハナシチズン)

MF 5 パク・ジンソプ(全北現代モータース)

MF 6 キム・ジンギュ(全北現代モータース)

MF 10 イ・ドンギョン(金泉尚武)

MF 23 ソ・ミヌ(カンウォンFC)

FW 7 ナ・サンホ(町田)

FW 9 チュ・ミンギュ(大田ハナシチズン)

▽控え

GK 1 イ・チャングン(大田ハナシチズン)

GK 12 キム・ドンホン(仁川ユナイテッド)

DF 2 チョ・ヒョンテク(蔚山HD)

DF 16 ソ・ミョングァン(蔚山HD)

DF 22 キム・テヒョン(全北現代モータース)

DF 24 ビョン・ジョンス(光州FC)

DF 26 キム・テヒョン(鹿島)

MF 8 キム・ボンス(大田ハナシチズン)

MF 13 カン・サンユン(全北現代)

MF 17 チョン・スンウォン(FCソウル)

MF 20 イ・スンウォン(金泉尚武)

FW 11 ムン・ソンミン(FCソウル)

FW 18 イ・ホジェ(浦項スティーラーズ)

FW 19 オ・セフン(町田)

FW 25 モ・ジェヒョン(江原FC)

▽監督

ホン・ミョンボ