エレコムは、電源タップとUSBポートが一体になったコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップ 5製品を2025年7月15日に発売しました。

記事のポイント 1台で複数の機器を充電できるコンセント直挿しタイプの電源タップ。AC電源も備えているので、ノートPCなども同時に充電できます。持ち運びやすいコンパクトサイズなのもうれしい。

本製品は、AC電源とUSBポートを備えた電源タップ。ACアダプターなどを別途用意することなく、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど複数の機器を本製品1つで充電できます。

出張や旅行などの持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、火災・感電・雷サージへの対策も備え、安心して使えるほか、壁コンセントやタップなど様々な場所に設置しやすい180度スイングプラグを採用しています。

↑180度スイングプラグを採用。

型番(T-U07-3A2CWH、T-U07-3A3WH、T-U07-3AC2WH)は、最大6台のデバイス接続が可能で、設置時にコンセントカバーと壁の段差でガタつくのを抑制し、プラグが抜けそうになるのを防ぐサポートバーを搭載しています。

↑サポートバーを搭載。

【ラインナップ】

T-U06-1ACWH

USB-Aポート×1、USB-A - USB Type-Cポート×1を搭載。USB Type-Cポートは最大15Wでの充電が可能です。実売価格は2980円(税込)。

T-U06-1C2WH

USB Type-Cポート×2を搭載。最大20Wでの充電が可能です。実売価格は3180円(税込)。

T-U07-3A3WH

USB-Aポート×3を搭載。最大15Wでの充電が可能です。実売価格は2980円(税込)。

T-U07-3A2CWH

USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。実売価格は3280円(税込)。

T-U07-3AC2WH

USB-Aポート×1、USB Type-Cポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。実売価格は3480円(税込)。

エレコム モバイルUSBタップシリーズ 発売日:2025年7月15日 実売価格:2980円〜3480円(税込)

