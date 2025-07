SEKAI NO OWARIが、7月16日に配信リリースする新曲「図鑑」のMVを同日19時に公開することを発表した。さらに、9月3日に「琥珀」と「図鑑」の2つの楽曲がダブルA面シングルとしてCDリリースすることも決定した。 ◆SEKAI NO OWARI 動画 「琥珀/図鑑」は、2つの楽曲の彩りを表現する為様々な形態がリリースされる。通常盤A「琥珀/図鑑」・通常盤B「図鑑/琥珀」2つの通常盤に加え、初回限定盤A・初回限定盤B・FC限定15周年記念SPECIAL盤(完全数量限定)、それぞれジャケットが異なる計5形態でのリリースが予定されている。 初回限定盤A「琥珀/図鑑」には、映像特典として「琥珀」のMV、MVメイキングやインタビューなどの楽曲関連コンテンツを収録。加えて、スペシャル映像としてメンバーが初めてのお仕事を体験する「SEKAI NO OWARI職業図鑑」【Fukase篇、DJ LOVE篇】も収録予定となっている。さらに、描きおろしのメンバーイラストと共に各メンバーの特性を解説した【SEKAI NO OWARIメンバー図鑑(Fukase Version、DJ LOVE Version)】も合わせて封入される。 初回限定盤B「図鑑/琥珀」では、通常盤B「図鑑/琥珀」のジャケットとは異なる新たな描き下ろしイラストがジャケットに使用され、映像特典として「図鑑」のMV、MVメイキングやインタビューなどの楽曲関連のコンテンツに加え、スペシャル映像として「SEKAI NO OWARI職業図鑑」【Nakajin篇、Saori篇】が収録され、【SEKAI NO OWARIメンバー図鑑(Nakajin Version、Saori Version)】も合わせて封入される。 そしてファンクラブ会員限定販売となる、FC限定15周年記念SPECIAL盤「琥珀/図鑑」には、2025年6月に行われた「SEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025 『INSTANT RADIO』」のZepp DiverCity (TOKYO)公演の“ライブ音源“を2枚組の特典CDとして特別付属。SEKAI NO OWARIならではの、他に類をみない“ラジオとライブが融合”した演出を音声で追体験できる内容を予定しているという。 さらに、「SEKAI NO OWARI official store」も本日公開された。こちらのストアは、SEKAI NO OWARIのCD、DVD、Blu-ray、グッズなどを扱うアーティスト公式のオンラインストアとして2025年秋にオープン予定となる。 2025年秋の本格オープンに先駆けて、ダブルA面シングル「琥珀/図鑑」の各形態の予約については既に受付がスタートしており、FC限定15周年記念SPECIAL盤「琥珀/図鑑」は「SEKAI NO OWARI official store」のみで予約が可能となっている。こちらのストアも是非チェックしてほしい。 ◾️ダブルA面シングル「琥珀/図鑑」2025年9月3日(水)発売 ▼予約https://sekainoowari.lnk.to/kohakuzukanPR ▼FC限定15周年記念SPECIAL盤『琥珀/図鑑』の購入方法https://store.sekainoowari.jp ▼配信リリース「図鑑」URL:https://sekainoowari.lnk.to/zukanPR ◆CD収録曲「琥珀」作詞:Fukase作曲:Fukase, 千葉龍太郎編曲:SEKAI NO […]

The post SEKAI NO OWARI、「図鑑」MV公開決定。9月にダブルA面シングル「琥珀/図鑑」リリース決定も first appeared on BARKS.