サウルスが、7月16日に3rdシングル「パーマ」をデジタルリリースすることを発表した。 同曲はサウルスにとってインディーズ3作目となるデジタルシングル。笑われても流されても、自分だけの物語を描こうとする、まっすぐな勇気を歌った楽曲だという。前作・前々作に続きプロデューサーには、SumikaやOfficial髭男dismなどを手掛ける宮田’レフティ’リョウを迎え、素直すぎる優しさと静かな熱量が共鳴するエモーショナルな1曲に仕上がっているとのこと。 サウルスは新曲を順次リリース予定で、<TOKYO CALLING 2025>などサーキット出演やライブも続々決まっている。 ◾️配信シングル「パーマ」2025年7月16日(水)配信https://lnk.to/saurus_perm ◾️ライブ情報 ・<early Depts>2025年7月24日(木)OPEN 18:30 / START 19:00渋谷・TOKIO TOKYO出演:松澤在音 / ワタナベ・メイ / サウルス ・<melty jam vol.1>2025年7月28日(月)OPEN 17:30 / START 18:00shibuya eggman出演:CITY OVER / 紫苑 / とうめい天国 / リンガーランズ / Lenn/サウルス ・<新宿LOFTの夏祭り 2025>2025年8月6日(水)OPEN 18:30 / START 19:00新宿LOFT出演:SPRINGMAN / 皆川溺集合体 / RIP DISHONOR / サウルス ・<Lapins mix02>2025年8月16日(土)OPEN 17:00 / START 17:30下北沢ERA出演:oh!! 真珠s […]

