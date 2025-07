ACIDMANのスペースシャワーTV特集番組が、8月より4ヶ月連続で放送される。10月26日に7年ぶり7度目の日本武道館公演を開催するACIDMANの特別企画となるものだ。 ACIDMANは2025年3月より、“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで楽曲が披露されるライブシリーズ<This is ACIDMAN 2025>を開催中だ。バンドの入門編として最適な内容、楽曲の世界観を魅力的に彩る映像演出、事前に公開されるセットリスト、ファン投票、といった趣向を凝らした公演としてファンから好評を博している本シリーズは、今回で5度目の開催となる。そして開催中の<This is ACIDMAN 2025>は過去最大規模の全10公演となり、そのツアーファイナルが東京・日本武道館ワンマンライブとして実施されるかたちだ。 この日本武道館ワンマンを記念して、スペースシャワーTVではACIDMANを8月から11月の4ヶ月連続で特集する。メンバー稼働の特別番組はもちろん、ミュージックビデオ特集や貴重なライブセレクションに加え、10月の日本武道館公演の裏側密着ドキュメンタリーも放送される。 その第一回目は、8月6日22時から放送される『ACIDMAN LIVE SELECTION』。これは、ACIDMANの貴重なライブ映像がまとめて放送されるというもの。続いて8月27日22時からに加え、9月にもメンバー稼働のオリジナル特番が2番組放送される予定だ。こちらは日本武道館公演に向けたメンバーインタビューが届けられるとのこと。急遽Xで募集した “#ACIDMAN武道館”企画もこの番組内で放送される予定だ。 また10月はMUSIC VIDEO特集、そして最後の11月には ツアーファイナルである日本武道館公演の裏側に密着したドキュメンタリーが特集される。9月以降の放送日等詳細は後日改めて発表される予定だ。 ■ACIDMAN4ヶ月連続大特集 放送概要▶ACIDMAN LIVE SELECTION放送日:8月6日(水)22:00-22:30▶ACIDMAN オリジナル特別番組放送日:8月27日(水)22:00-22:30▶ACIDMAN オリジナル特別番組放送日:9月放送▶ACIDMAN MUSIC VIDEO SPECIAL放送日:10月放送▶This is ACIDMAN 2025 日本武道館 裏側密着 SPECIAL放送日:11月放送※9月以降の放送日は後日発表特集ページ:https://tv.spaceshower.jp/p/acidman_sp/ ◾️<ACIDMAN LIVE in 上海>公演日:2025年8月15日(金)時間:20:00 開演会場:MODERN SKY LAB(上海市虹口区瑞虹路188号 瑞虹天地月亮湾3階)チケット:全席 320元※チケット発売は7月15日(月)12:00〜詳細はACIDMANオフィシャルサイトにて▼中国向けのSNSのオフィシャルアカウントもスタート紅小書(RED):https://www.xiaohongshu.com/user/profile/684d562a000000001b0236a8微博(Weibo):https://weibo.com/acidmanofficial ■<ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”>※終了公演は割愛07月18日(金) 埼玉:ウェスタ川越10月26日(日) 東京:日本武道館特設サイト:http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/チケット}日本武道館公演以外一般発売中 関連リンク◆ACIDMAN オフィシャルサイト◆ACIDMAN オフィシャルX◆ACIDMAN オフィシャルInstagram◆ACIDMAN […]

