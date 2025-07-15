¼Ó±É»Ò¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤±¤¿¡×Äñ¹³´¶¤«¤é°ìÊÑ¡ª¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿°¦ÍÑÈþÍÆ±Õ
¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡ÛÇúÇã¤¤¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤¿ inÉ½»²Æ»¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Å¹Æâ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ªÃæ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ´¶¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¼Ó±É»Ò¡ÖÌµ¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×´é¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¿È¤Ë»È¤¦ÊÝ¼¾¥Þ¥¹¥¯
¢£ÈþÍÆ±Õ
Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Dr.G/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Í¥¤¥ë¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¥»¥é¥à 5,203±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
´¥Áç¤Ë¤è¤ëÇ¯ÎðÈ©¤ËÃÆÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥é¥à¡ª
¤³¤Á¤é¤òÅ¹Æâ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤Ê¤¤¤È¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë¡×¤È¶ÀÂæ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤³¤Á¤é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Í¥¤¥ë¡É¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åö½é¤ÏÄñ¹³´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤·¤«¤·»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤±¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È»È¤¤»Ï¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£