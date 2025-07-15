¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î·æºî¥Ç¥Ë¥à¡×GU¤ÎÎà»÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡È¶Ã°Û¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É
¡½¡Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Á´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ï¡½
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óYoutuber¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ç¥Ë¥à¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·ºî¡Ö¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËGU¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¤â¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËGU¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢GU¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ëº£¸å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í ¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡¡4990±ß
¢¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤·
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥«¡¼¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÈó¾ï¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥º¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤ä¥á¥ó¥º¤¬¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤òÃå¤ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬¥á¥ó¥º¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´°Á´¤ËÅö¤¿¤êÁ°¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¤¬Å¹Æ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¥á¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¼Á¤Ç¤â²Á³Ê¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Æ±¤¸¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥º¤À¤È¤è¤¦¤ä¤¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ï¥¤¥É¤ä¥«¡¼¥Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾åÉÊ¤Ç¿§¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê
¡¡¤â¤Á¤í¤óÎã³°¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÃËÀ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§½±¤·¤¿ºî¤ê¡£´ðËÜÅª¤Ê5¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢Êä¶¯ÍÑ¤Î¥ê¥Ù¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¿¥ó¤äË¥À½¤Î»ÅÍÍ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥¸¡¼¥ó¥º¤Îºî¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²¦Æ»¥Ç¥Ë¥à¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Î¿§Ì£¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÆ±·Ï¿§¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ç¿§¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢GU¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë´ó¤ê¤Êºî¤ê¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£´ðËÜ¤ÏÆ±¤¸5¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Î¿§¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ÈÎ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¥ê¥Ù¥Ã¥È¤Î¼çÄ¥¤â¶¯¤á¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¡£
¢¡¤ä¤äÍî¤Á´¶¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É´¶¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢GU¤Ï¤è¤ê¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ËÃé¼Â¤Ç¤è¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇºà¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤ä¤äÍî¤Á´¶¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¥É¥ì¡¼¥×´¶¡¢Íî¤Á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²áÅÙ¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢GU¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡À¸ÃÏ´¶¤â¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¡¢°Â¤Ã¤Ý¤µ¤Ï°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢½À¤é¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆù´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ü¤ß¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çß±«¤ä½é²Æ¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤µ¤âÉ¬Í×¤À¤±¤ÉÀ¸ÃÏ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤âÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óYoutuber¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ç¥Ë¥à¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·ºî¡Ö¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËGU¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢GU¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ëº£¸å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í ¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡¡4990±ß
¢¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤·
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥«¡¼¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÈó¾ï¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥º¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤ä¥á¥ó¥º¤¬¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤òÃå¤ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬¥á¥ó¥º¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´°Á´¤ËÅö¤¿¤êÁ°¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¤¬Å¹Æ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¥á¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¼Á¤Ç¤â²Á³Ê¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Æ±¤¸¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥º¤À¤È¤è¤¦¤ä¤¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ï¥¤¥É¤ä¥«¡¼¥Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾åÉÊ¤Ç¿§¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê
¡¡¤â¤Á¤í¤óÎã³°¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÃËÀ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§½±¤·¤¿ºî¤ê¡£´ðËÜÅª¤Ê5¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢Êä¶¯ÍÑ¤Î¥ê¥Ù¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¿¥ó¤äË¥À½¤Î»ÅÍÍ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥¸¡¼¥ó¥º¤Îºî¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²¦Æ»¥Ç¥Ë¥à¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Î¿§Ì£¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÆ±·Ï¿§¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ç¿§¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢GU¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë´ó¤ê¤Êºî¤ê¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£´ðËÜ¤ÏÆ±¤¸5¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Î¿§¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ÈÎ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¥ê¥Ù¥Ã¥È¤Î¼çÄ¥¤â¶¯¤á¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¡£
¢¡¤ä¤äÍî¤Á´¶¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É´¶¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢GU¤Ï¤è¤ê¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ËÃé¼Â¤Ç¤è¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇºà¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤ä¤äÍî¤Á´¶¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¥É¥ì¡¼¥×´¶¡¢Íî¤Á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²áÅÙ¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢GU¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡À¸ÃÏ´¶¤â¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¡¢°Â¤Ã¤Ý¤µ¤Ï°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢½À¤é¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆù´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ü¤ß¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çß±«¤ä½é²Æ¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤µ¤âÉ¬Í×¤À¤±¤ÉÀ¸ÃÏ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤âÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£