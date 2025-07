MFヘンダーソンのプレミア復帰が決定！　ブレントフォードと2年契約を締結、背番号は『6』に

ブレントフォードは15日、アヤックスを退団したMFジョーダン・ヘンダーソンを完全移籍で獲得したことを発表。契約は2027年夏までの2年間で、背番号は『6』に決定した。1990年6月17日生まれのヘンダーソンは現在35歳。サンダーランドでプロキャリアを始めた後、2011年夏から12年間過ごしたリヴァプールではクラブ公式戦通算492試合に出場し33得点58アシストを記録したほか、プレミアリーグとチャンピオンズリーグ優勝、スティーヴン・ジェラード氏からの腕章継承と、レジェンドに。2024年冬からは、アル・イテファクを経て加入したアヤックスでプレーしており、主力として活躍していた。また、2010年にデビューを飾ったイングランド代表では、通算84キャップを保持している。

We’re delighted to confirm the signing of Premier League and Champions League-winning captain Jordan Henderson on a two-year deal ✍️