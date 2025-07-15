´ôÉì¤ÎÆÍÉ÷¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤¡×µ¤¾ÝÄ£
¡¡14Æü¤Ë´ôÉì»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ï¡¢ÂæÉ÷5¹æ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜÎóÅç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì»Ô¤Ç¤Ï²°º¬¤Î´¤¤¬Èô¤ó¤À¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤äÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢´ôÉìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï15Æü¡¢¿¦°÷¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÆÍÉ÷¤Ï¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤Î¶¯¤µ¤ÏÉ÷Â®35m¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ï16Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤äÃÏ¾å¤Ë¿â¤ì²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÏ³ÅÍ±À¤ò¤ß¤«¤±¤¿¤é¡¢´è¾æ¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤ËÈòÆñ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë