Ãóºß½ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖµìÆüËÜ·³À½¤Î¼ÂÃÆ¡× 60Ç¯´Ö¤â¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡¸åÆü¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½èÍý¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô
Å·Áð»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤¬Ä´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂÃÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃóºß½ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖµìÆüËÜ·³À½¤Î¼ÂÃÆ¡× 60Ç¯´Ö¤â¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡¸åÆü¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½èÍý¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô
14Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Å·Áð»Ô¸æ½ê±ºÄ®¤Ç¡¢¤´¤ß¤ÎÇÑ´þ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¶È¼Ô¤¬¡Ö½èÍý¤òÍê¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ë¤ÃÆ¤ò¼Ö¤ËºÜ¤»¡¢¶á¤¯¤ÎÃóºß½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ë¤ÃÆ¤Ï2¤Ä¤Ç¡¢Ä¹¤µÌó24¥»¥ó¥Á¡¢Ä¾·Â¤Ï7.5¥»¥ó¥ÁÄø¤Î¶âÂ°À½¤Ç¤¹¡£
½»¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1965Ç¯¤´¤í¤«¤é¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°9»þ¤´¤í¤«¤é¼«±ÒÂâ¤¬¸½ÃÏ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¿®´É¤ÎÉÕ¤¤¤¿µìÆüËÜ·³À½¤Î¼ÂÃÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢ÇúÈ¯¤Î´í¸±À¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸åÆü¡¢ÅçÆâ¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü»þ¤ä¾Ü¤·¤¤¾ì½ê¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Îµ¬À©¤ä¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸æ½ê±ºÄ®¤Ç¤ÎË¤ÃÆÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÎÀïÁè°äÀ×¤òÄ´ºº¤¹¤ë髙Ã«ÏÂÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÅö»þ¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤ËÉôÂâ¤¬Æþ¤Ã¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Þ¤â¤ÈÀïÁè°äÀ×¡¦Ê¸²½°ä»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡髙Ã«ÏÂÀ¸ÂåÉ½¡ÖµÏ¿¤Ë¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÂâ¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿Ë¤ÃÆ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ë¤ÃÆ¤Ï¡¢ÊâÊ¼¤Î±ç¸î¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¬³Ê¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ï·§ËÜ»Ô»ÔÆâ¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
髙Ã«ÏÂÀ¸¤µ¤ó¡Ö¶¶¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÀ¤Ã¤¿Ë¤·â¤¬·§ËÜ»Ô¤ÎÎÐÀî¼þÊÕ¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯¤Ï1273·ï¡¢Ìó37.2¥È¥ó¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°5Ç¯¤ò¤ß¤Æ¤âËèÇ¯1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë½èÍý¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÅ·Áð¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢È¯¸«¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃóºß½ê¤Þ¤ÇÈ¯¸«¼Ô¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢髙Ã«¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÍÑ°Õ¤ËÆ°¤«¤µ¤º¡¢¶á¤¯¤Î·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âÇúÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£