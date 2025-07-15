·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤Î·¬¸¶»áºÐÈñ´óÉÕ¤Ø¡¡Ç¤´ü14Æü´Ö¤Ç199Ëü±ß
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃË»á¤Î»²±¡µÄ°÷¼¿¦¤ËÈ¼¤¤·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î·¬¸¶µ×Èþ»Ò»á¤Ï15Æü¡¢Ç¤´ü¤ò½ª¤¨¤ë28Æü¤Þ¤Ç¤Îºß¿¦Æü¿ô¤Ë¤è¤ê»Ùµë¤µ¤ì¤ëºÐÈñ¤Ê¤ÉÌó199Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£14Æü´Ö¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÇ¤´ü¤ÎÃ»¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÞ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÇÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏºÐÈñ¤ÈÄ´ºº¸¦µæ¹ÊóÂÚºßÈñ¡ÊµìÊ¸ÄÌÈñ¡Ë¡¢´üËö¼êÅö¡£°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°Éô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤«¡¢ÅÞ±¿±Ä¤Ë½¼¤Æ¤ë¤«¤Ê¤É¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡·¬¸¶»á¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤«¤é»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤¿¤á¼¿¦¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢°Ý¿·¤Î2019Ç¯»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ë´ð¤Å¤·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿¡£