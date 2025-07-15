Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬DeNA¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤Ø¡¡NPBÉüµ¢¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼¤òÂàÃÄ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬DeNA¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÂçºå¶Í°þ¹â¤Ç¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ºå¿À¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£NPBÄÌ»»57¾¡54ÇÔ¡£
2023Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤â2023Ç¯°ÊÍè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ð¤ï¤º¡£MLBÄÌ»»64»î¹ç¤Ç7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.18¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£