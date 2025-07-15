ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢Âç¼«Á³à³«Êü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡ÖÇò¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡×¤Î°ìÊý¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×¤ÎÀ¼¤â
¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡×¡ÖÇò¤¹¤®¤ä¤Ã¤Æ¡×¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤ÎÄ¹Ìî¸©¡ÁÂç¼«Á³Íî¤ÁÃå¤¯¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÂç¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿§Çò¤Î¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥é¡Á¡¢Çò¤Ã¡¢Ä¹¡¼¡¼¤Ã!!²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÇò¤¹¤®¤ä¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¼ÓÍè¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÀäÂÐÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¹Ìî¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£