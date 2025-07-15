TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ±Û²­ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é7·î16Æü¤Ç18Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·±Îý¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­7¹æµ¡¤Î¥¿ー¥Ó¥ó·ú²°Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£

ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¿¦°÷¤ÈÇðºê»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÂâ°÷¤¢¤ï¤»¤Æ44¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2007Ç¯7·î16Æü¤Ëµ¯¤­¤¿Ãæ±Û²­ÃÏ¿Ì¡£Åö»þ¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤Ï3¹æµ¡¤ÎÊÑ°µ´ï¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·±Îý¤Ç¤Ï¾ÃËÉÂâ°÷¤¬·ú²°Æâ¤ËÆþ¤ê¾Ã²Ðºî¶È¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡¡ÀÐºêÂÙ±û¡¡°ÂÁ´Áí³çÉôÄ¹¡Û
¡Ö³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÅìµþÅÅÎÏ¤Ïº£¸å¤â·±Îý¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£