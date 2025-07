サラ・ジェシカ・パーカー、ニコラス・ケイジと交際の噂は本当だった

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』などで知られるサラ・ジェシカ・パーカーが、かつて交際が噂されたニコラス・ケイジとの関係をついに認めた。Peopleによると、現地時間7月13日放送のトーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen』にサラが出演。彼女の親友でもあるホストのアンディ・コーエンから、ずばり「ニコラス・ケイジとデートしたことはある?」と聞かれ、「ええしていました」と認めたそうだ。

1992年に公開されたアンドリュー・バーグマン脚本・監督のロマンティックコメディ映画『ハネムーン・イン・ベガス』で、恋人同士を演じたサラとニコラスは、当時短期間交際していたと伝えられるが、サラはこれまでずっと、これに言及してこなかった。サラは、1992年からマシュー・ブロデリックと交際を始め、1997年に結婚。22歳の息子ジェームズと、16歳の双子の娘タビサとマリオンが誕生し、今年5月にもブロードウェイ舞台『SMASH』のプレミアに家族で来場するなど、幸せな家庭を築いている。サラはこの日のインタビューで、マシューが運命の相手だと分かった瞬間を振り返り、「私が先に愛してると言った」と明かした。なおニコラスも、2021年に芝田璃子と5度目の結婚をし、2022年9月に娘オーガストが誕生している。