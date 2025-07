DJ・プロデューサー・インフルエンサーとして活動する植野有砂(35)が、15日までに自身のインスタグラムを更新。5月に出産した第1子が2ヶ月を過ぎたことを報告し、“顔出し”家族3ショットを添え育児に奮闘する様子を披露した。植野は「2 months with this little guy 母になりあっという間に2ヶ月が過ぎました 毎日大変だけど何より楽しくて愛し過ぎてすごい。笑 毎日顔も違うし1分1秒も逃したくない不思議な感覚です お仕事も子育てもバランスをみつけながら毎日過ごしてます!もう少しで色々掴めそう!って感覚!笑」とコメントし、20枚の写真と動画で息子の成長や育児の日々を紹介している。

写真には、夫が息子を抱く姿や夫婦で沐浴をしている姿、家族3ショットなどがあり、写真を見たファンからは「ミニマイルズだ」「マイルズすぎて可愛」「マイルズさんそっくり」など、父親似だというコメントが多く寄せられた。ほかにも「ママ生活2ヶ月おめでとうございます」「めちゃんこ可愛いやん」「やばい顔出しありがとうございます。嬉しすぎて涙出てきた」などの声が届けられている。