¸µHKT48¡¦Ñ»¶ÌÍÚ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ä¤¦¤ÄÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÄÖ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³¡Ù
¡¡¸µHKT48¡¦Ñ»¶ÌÍÚ¡Ø1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³¡¡¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAmazon¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡Ê3¼ï¡Ë¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜ½ñ¤ÏHKT48»þÂå¤Ë¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÑ»¶ÌÍÚ¤ÎÃø½ñ¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤¤µÙ¶È¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ËÌá¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï1³ä¡×¤È°å¼Ô¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡¢2ÅÙ¤ÎµÙ¶È¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶ÃÏ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿Áê¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Amazon¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡Ê3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë