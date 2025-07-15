Æü·Ð225ÀèÊª¡§15Æü19»þ¡á20±ß¹â¡¢3Ëü9680±ß
¡¡15Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß¹â¤Î3Ëü9680±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9678.02±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1.98±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1108Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2827.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡¡¡1108
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39685¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡ 18126
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2827.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1.5¡¡¡¡¡¡¡¡1455
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25565¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡¡¡ 122
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 722¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 102
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2827.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡¡¡1108
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39685¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡ 18126
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2827.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1.5¡¡¡¡¡¡¡¡1455
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25565¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡¡¡ 122
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 722¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 102
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹