CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶µ°÷¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤·²èÁü¤òSNS¤Ç¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤òºî¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÅð»£²èÁü¤ò¶¦Í­¡Ä ¥°¥ëー¥×ºîÀ®¤·¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤òµ¯ÁÊ ÈëÌ©ÊÝ»ý¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ðー¤ò¶µ°÷¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤«

µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Î¼ç´´¶µÍ¡¡¢¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£

µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹»³Èï¹ð¤ÏµîÇ¯9·î¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤ÇÅö»þ9ºÐ¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤Î²¼Ãå¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¡¢²èÁü¤òSNS¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í­¤·¤¿À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿¹»³Èï¹ð¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤ÇÅð»£¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¥°¥ëー¥×¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷10¿Í¶á¤¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¿¹»³Èï¹ð¤¬ÈëÌ©ÊÝ»ý¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ðー¤ò¶µ°÷¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÀ­ÈÈºá¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤­¤ç¤¦°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê°¦ÃÎ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ ¶¶ËÜ¶ñÀ¬ ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¸øÅª¤Ê¥«¥á¥é¤ò»È¤¦»þ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¿¦¤Î³ÎÇ§¤ò¼è¤ë¤È¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¡Ê¶µ°÷¡Ë¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡Ê³Ø¹»¤Ç¡Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×