韓国代表、運命の“日韓戦”へメンバー発表！Jリーグ組はナ・サンホ先発、オ・セフンは3戦連続ベンチスタート【E-1選手権】
サッカー韓国代表が本日（7月15日）行われるE-1選手権の第3戦、日本代表戦のメンバーを発表した。JリーガーではMFナ・サンホ（FC町田ゼルビア）が名を連ねた。
ホン・ミョンボ監督は11日の香港戦（2-0勝利）から先発10人を変更。キャプテンのGKチョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）や背番号10番のMFイ・ドンギョン（金泉尚武）など、7日の中国戦（3-0勝利）の先発とほぼ同じ主力メンバーが名を連ねた。
ナ・サンホ以外のJリーグ組、DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）とFWオ・セフン（FC町田ゼルビア）はベンチスタート。オ・セフンは3試合連続で先発を外れたが、途中出場でプレーする姿は見られるだろうか。
韓国vs日本は19時24分キックオフ予定だ。
韓国代表のメンバーは以下の通り。
◇―先発
GKチョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）
DFイ・テソク（浦項スティーラーズ）
DFキム・ジュソン（FCソウル）
DFパク・スンウク（浦項スティーラーズ）
DFキム・ムンファン（大田ハナシチズン）
MFパク・ジンソプ（全北現代モータース）
MFキム・ジンギュ（全北現代モータース）
MFイ・ドンギョン（金泉尚武）
MFナ・サンホ（FC町田ゼルビア／日本）
MFソ・ミヌ（江原FC）
FWチュ・ミンギュ（大田ハナシチズン）―控え
GKキム・ドンホン（仁川ユナイテッド）
GKチョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）
GKイ・チャングン（大田ハナシチズン）
DFチョ・ヒョンテク（蔚山HD FC）
DFソ・ミョングァン（蔚山HD FC）
DFキム・テヒョン（全北現代モータース）
DFピョン・ジュンス（光州FC）
DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）
MFキム・ボンス（大田ハナシチズン）
MFカン・サンユン（全北現代モータース）
MFイ・スンウォン（金泉尚武）
MFムン・ソンミン（FCソウル）
MFチョン・スンウォン（FCソウル）
MFモ・ジェヒョン（江原FC）
FWイ・ホジェ（浦項スティーラーズ）
FWオ・セフン（FC町田ゼルビア／日本）
（構成＝姜亨起／ピッチコミュニケーションズ）