¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡15ÆüÃë¤´¤í¡¢´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤éJAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÀµ¾ï¤ËÈô¹Ô¤·¡¢ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡15ÆüÀµ¸á¡¢JAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈS¡¾310¡¾46¹æµ¡¤¬´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï7·î8Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÑÂ¬¤Î¾ò·ï¤¬À°¤ï¤º±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´Ä¹8¥áー¥È¥ëÄ¾·Â31¥»¥ó¥Á½Å¤µ¤Ï800¥­¥í¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ100¥­¥íÉÕ¶á¤ËÆÍÈ¯Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¤È¤¤¤¦¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤Î±À¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¤ÏÅÅÇÈ¤òÈ¿¼Í¤¹¤ëÆÃÀ­¤«¤é¡¢Á¥¤äÈô¹Ôµ¡¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¾ã³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ÌµÀþ¤Ê¤É¤Îº®¿®¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Àµ¾ï¤ËÈô¹Ô¤·Ìµ»ö¤ËÃå¿å¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿7¤Ä¤Î´ÑÂ¬µ¡´ïÁ´¤Æ¤Ç¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

(JAXA´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¼Â¸³¥°¥ëー¥×¡¦±©À¸¹¨¿Í¥°¥ëー¥×Ä¹)
¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌµ»ö¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÀµ¾ï¤ËÈôæÆ¤·ÆâÇ·±ºÆîÅì³¤¾å¤ËÍî²¼¤·¤¿¡£º£¸åÅëºÜ¤·¤¿¼Â¸³ÁõÃÖ¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×

¡¡JAXA¤Ïº£¸å¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¤¬ºî¤é¤ì¤ë²áÄø¤Î²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£