JAXA´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ù¡¡¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¤Î¥Çー¥¿¼èÆÀ¡¡ÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¡¡´ÎÉÕÄ®¡¡
¡¡15ÆüÃë¤´¤í¡¢´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤éJAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÀµ¾ï¤ËÈô¹Ô¤·¡¢ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡15ÆüÀµ¸á¡¢JAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈS¡¾310¡¾46¹æµ¡¤¬´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï7·î8Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÑÂ¬¤Î¾ò·ï¤¬À°¤ï¤º±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¤ÏÅÅÇÈ¤òÈ¿¼Í¤¹¤ëÆÃÀ¤«¤é¡¢Á¥¤äÈô¹Ôµ¡¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¾ã³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ÌµÀþ¤Ê¤É¤Îº®¿®¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Àµ¾ï¤ËÈô¹Ô¤·Ìµ»ö¤ËÃå¿å¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿7¤Ä¤Î´ÑÂ¬µ¡´ïÁ´¤Æ¤Ç¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(JAXA´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¼Â¸³¥°¥ëー¥×¡¦±©À¸¹¨¿Í¥°¥ëー¥×Ä¹)
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌµ»ö¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÀµ¾ï¤ËÈôæÆ¤·ÆâÇ·±ºÆîÅì³¤¾å¤ËÍî²¼¤·¤¿¡£º£¸åÅëºÜ¤·¤¿¼Â¸³ÁõÃÖ¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡JAXA¤Ïº£¸å¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¤¬ºî¤é¤ì¤ë²áÄø¤Î²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£