Âç³Ø¤Î¹½Æâ¤Ç½÷À¤ËÀ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¡¢´ôÉìÂç³Ø¤Î46ºÐ½Ú¶µ¼ø¤òÂáÊá¡¡ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
´ôÉìÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¤¬Âç³ØÆâ¤Ç½÷À¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉìÂç³Ø¹©³ØÉô¤Î½Ú¶µ¼ø¡¢¹âÌî¹Àµ®ÍÆµ¿¼Ô(46)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¡¢Âç³ØÆâ¤Ç20Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·ÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯5·î¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤¬·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤Æ¡ÖÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ´ôÉìÂç³Ø¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¼¡Âè¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£