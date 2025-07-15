¡ÚÂ³Êó¡ÛÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á40Âå¤È20Âå¤Îºî¶È°÷2¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¡¡²òÂÎÃæ¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç²òÂÎ¹©»öÃæ¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀºî¶È°÷2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊâÆ»Â¦¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Êø¤ì¤¿·úÊª¡£15Æü¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÏ»¥ÄÌçÄ®ÉÕ¶á¤Ç¡Ö²òÂÎ¹©»öÃæ¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢ºî¶È°÷6¿Í¤¬²òÂÎºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÅÝ²õÃæ¤ËÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
30Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤Ï¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢À¾Å´µ×Î±ÊÆ±Ø¤«¤é600¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î½»Âð¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤ÇÂ¾ì¤òÁÈ¤ó¤À²ñ¼Ò¤Î¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡£
¢£Â¾ì¤òÁÈ¤ó¤À²ñ¼Ò¤Î¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô
¡ÖÂ¾ì¤ÏÁÈ¤ß½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²¿¤â¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÁÈ¤ßÊýÅª¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êä¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿ºî¶È°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£