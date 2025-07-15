¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂç±¡Âç¹â¤ËÁ´¹ñ¤«¤é°ïºà1Ç¯À¸½¸·ë¡¡¹âÃÎ½Ð¿È¤ÎÂç¸¶¤¬ÎíÉõ¡¢ÎÓ¤ËÂ³¤¯¸¶ÀÐ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ3²óÀï¡¡Âç±¡Âç¹â9¡½0ËÌ¤«¤ï¤Á»©¤¬µÖ¡Ê2025Ç¯7·î15Æü¡¡GOSANDOÆî¹ÁÌîµå¾ì¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ï15Æü¡¢Âç±¡Âç¹â¤¬ËÌ¤«¤ï¤Á»©¤¬µÖ¤È¤Î3²óÀï¤ò9¡½0¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯À¸¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡8¡½0¤Î3²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ18¤ÎÂç¸¶¸ùÂç¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¡¢¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áö¼Ô¤Ï½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¸¶¤Ï¡¢¹âÃÎ½Ð¿È¤ÎºÇÂ®140¥¥í±¦ÏÓ¡£ÄÔÀ¹±Ñ°ì´ÆÆÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¸¶¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬96Ç¯½Õ¤Î1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤Âç±¡Âç¹â¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÍÎÏÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ºÇÂ®146¥¥í¤ÎÅê¼êÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÎÓ¾µ±¡Ê1Ç¯¡Ë¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£1Ç¯À¸3¿Í¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤ÆÀïÎÏ¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÄÔÀ¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¸¶¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£2¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÓ¤ÏÈ´·²¡£¡ÊÎÓ¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÈô¤Ð¤¹¡£¡È¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡É¤È¤«¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£