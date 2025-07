トヨタ新「クラウン」発表！ “専用ロゴ”採用の「豪華内装」＆精悍ブラック仕様！ 「リッター20キロ超え」の低燃費だけど“300馬力オーバー”！ 歴史を称えた特別な「スポーツ」最高級モデル新登場！

豪華な特別仕様が新登場!

2025年7月10日にトヨタは「クラウン スポーツZ」および「クラウン スポーツRS」の一部改良を発表するとともに、新たなエントリーモデル「クラウン スポーツG」と、初代クラウン誕生70周年を記念した特別モデル「クラウン スポーツ The 70th」を新設しました。

そんなクラウン スポーツのなかで、最も高価なモデルとは一体どのようなクルマなのでしょうか。

プラス5万円で特別装備もり沢山仕様に! 新登場の最高級モデルとは?

【画像】超カッコいい! これが一番“高い”トヨタ新「クラウンSUV」です!(26枚)

1955年の初代クラウン登場から70年、現行の16代目クラウンは、伝統的な「クラウン セダン」に加え、SUVとの融合を実現した「クラウン クロスオーバー」「クラウン スポーツ」「クラウン エステート」の4つのモデルで構成され、グローバルに活躍の場を広げています。

なかでも、上質で俊敏な走りを楽しめるスポーツSUVとして登場したクラウンスポーツは、今回の改良により全グレードのドアにスマートエントリーを標準装備、クラウン スポーツRSにブラックの内装色を追加、クラウン スポーツRSに225/45R21マットブラック塗装アルミホイールをメーカーオプションとして設定するなどの変更が施されました。

そして新たに登場したクラウン スポーツ The 70thは、改良された従来グレードに引けを取らない存在感を放つモデルです。

クラウン スポーツ The 70thには、ハイブリッド車(HEV)の「クラウン スポーツZ THE 70th」と、プラグインハイブリッド車(PHEV)の「クラウン スポーツRS THE 70th」の2種類が用意されています。

これらの進化を果たしたクラウン スポーツのなかで、最も高価なモデルとしてラインナップしているのがクラウン スポーツRS THE 70thです。

ボディサイズは、全長4750mm×全幅1880mm×全高1570mm、ホイールベース2770mmで、HEVモデルに比べて全高が5mm高くなっています。

エクステリアでは、クラウン スポーツ The 70th専用の特別仕様として、ボディカラーに「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」の組み合わせが新たに選択可能です。

さらに、21インチアルミホイールをグロスブラックからマットブラックに変更、そしてドアウインドウフレームモールディングをシルバーからブラックに変更などのアップグレードが施され、より洗練されたデザインと存在感を放ちます。

一方インテリアには、高級感あふれるブラックラスターを基調としたコーディネートを採用し、プレミアムシフトノブ、専用レーザー加飾のインストルメントパネル、プロジェクションカーテシイルミ、マニュアルケース、車両キーに70周年記念ロゴが施されているのが特徴です。

パワートレインは、最高出力177PS・最大トルク219Nmの2.5リッター直列4気筒エンジンに、フロントとリアに1基ずつモーターを配したプラグインハイブリッドシステムを搭載。

システム最高出力は306PSを誇ります。

これらにeCVTのトランスミッションを組み合わせ、駆動方式にはトヨタの電気式4輪駆動方式である「E-Four」を採用しています。

なお、クラウン スポーツRS THE 70thの価格(消費税込み)は、770万円で、ベースモデルと比較してプラス5万円という魅力的な価格設定となっています。