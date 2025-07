この夏、横浜の街全体がピーターラビットの世界に大変身!その中でも注目なのが、2025年7月15日から「STORY STORY YOKOHAMA」でスタートした期間限定コラボカフェ。物語をモチーフにしたかわいすぎるメニューやレアなぬいぐるみの販売、さらに2025年8月17日(日)にはピーターとの撮影会も!夏休みの思い出作りにぴったりな2カ月間限定のイベントをご紹介。

「STORY STORY YOKOHAMA」でピーターラビット(TM)のコラボカフェ開催中

「ピーターラビット(TM)フラワーセレブレーション in 横浜」

コレットマーレ5階にある書店×雑貨×カフェのお店「STORY STORY YOKOHAMA」

「マグレガーおじさんの夏の菜園風キッシュプレート」(1430円)

「ジェレミー・フィッシャーのサーモンサンド」(1320円)

「サミュエル夫妻のねんねころーる」(1100円)

「ジマイマのカスタードプリン」(990円)

「エルダーフラワーソーダ」(990円)

「3姉妹のベリーティー」(880円)

コラボメニュー注文、またはピーターラビットグッズを1500円以上購入でもらえる公式オリジナルステッカー

「ナチュラルシリーズ ぬいぐるみ」(各4400円) 写真右からピーターラビット(TM)、フロプシー(TM)、モプシー(TM)、カトンテール(TM)

8月17日(日)にピーターがやってくる!

横浜・桜木町・元町・山手を巡りながら、スタンプを集めてプレゼントをゲットしよう

4種用ステッカー

7種コンプリートステッカー

■横浜全体で開催!「ピーターラビット(TM)フラワーセレブレーション in 横浜」2026年に迎えるビアトリクス・ポター生誕160周年を記念して、2025年7月1日から8月31日(日)までの2カ月間、横浜・桜木町・元町・山手エリア全体でピーターラビットのイベント「ピーターラビット(TM)フラワーセレブレーション in 横浜」が開催中。フォトスポット巡りやスタンプラリー、元町15店舗とのコラボなど、街のあちこちでピーターと仲間たちに出会える。今回ご紹介する「STORY STORY YOKOHAMA」は、JR桜木町駅すぐのコレットマーレ5階にある書店×雑貨×カフェ。この人気スポットで、2025年7月15日から期間限定のコラボカフェがオープンした。■絵本から飛び出した6つのメニューまず紹介するのは、キャラクターたちの物語をモチーフにしたオリジナルメニュー。イチオシは「マグレガーおじさんの夏の菜園風キッシュプレート」(1430円)。ピーターがこっそり忍び込んだあの菜園を思わせる、彩り豊かな野菜がたっぷり。「ジェレミー・フィッシャーのサーモンサンド」(1320円)は、釣り好きなカエルのジェレミーが大きなマスに食べられそうになった物語にちなんだ一品。デザートメニューも充実。「サミュエル夫妻のねんねころーる」(1100円)は、意地悪ねずみのサミュエル夫妻がこねこのトムを“ねこまき団子”にして食べようとしたシーンがモチーフに…。でもこのクレープは、優しい甘さでほっこり。「ジマイマのカスタードプリン」(990円)は、自分で卵をかえしたくて農場を飛び出したあひるのジマイマにちなんだデザート。たっぷりの卵を使ったなめらかな口どけがたまらない。ドリンクでは、「エルダーフラワーソーダ」(990円)と「3姉妹のベリーティー」(880円)がラインナップ。どちらも夏にぴったりの味わいで、カフェタイムを彩ってくれる。■コラボカフェ限定!2種類のオリジナルステッカーをゲット今回のコラボでのお楽しみが、2種類のステッカー。まず1つ目は、コラボメニュー注文またはピーターラビットグッズ1500円以上購入でゲットできる公式オリジナルステッカー。そしてもう1つは、STORY STORY YOKOHAMA限定デザインのステッカー。コラボメニューを注文ごとに全5種類の中からランダムで1枚もらえる。友達と一緒に行ったり、何度も通ったりして、違う柄を集めるのも楽しそう!グッズコーナーでは「ナチュラルシリーズ ぬいぐるみ」(各4400円)が登場。バリエーションは、ピーター、フロプシー、モプシー、カトンテールの4種類。柔らかな手触りと優しいカラーリングが特徴で、思わずギュッと抱きしめたくなる。■8月17日はピーターがやってくる!グリーティングイベントも開催さらに特別なお知らせが!2025年8月17日(日)には、ピーターがSTORY STORY YOKOHAMAのカフェに遊びに来る。13時〜と15時〜の2回開催で、各回先着30組限定となっている。整理券は各開始時間の1時間前(12時と14時)に店舗入口前で配布される予定。ピーターと一緒に写真を撮れば、夏休みの最高の思い出になること間違いなし。■スタンプラリーとの連動もお楽しみに「ピーターラビット(TM)フラワーセレブレーション in 横浜」では、街全体を巡るスタンプラリーも実施中。STORY STORY YOKOHAMAには「ベンジャミン・バニー(TM)」のスタンプが設置されているので、カフェを楽しんだ後はぜひスタンプもゲットしたい。全12カ所に設置された7種類のスタンプのうち、4種類集めると限定ステッカー、7種類コンプリートでコンプリートステッカーがもらえるという嬉しい特典付き。スタンプ台設置場所/ノベルティ引換所・ピーターラビット(TM):ポンパドウル、シルバーオオノ・ジマイマ:キタムラ元町本店、松下信平商店・ナトキン:フクゾー、タカラダ・ティギー:横濱馬油商店、BASE-1・フロプシー(TM):横浜市イギリス館・ベンジャミン・バニー(TM):STORY STORY YOKOHAMA・トム:SEA BASS横浜東口のりば※SEA BASS横浜東口のりばではノベルティの配布はなしSTORY STORY YOKOHAMAは、JR桜木町駅から徒歩1分、コレットマーレの5階。駅直結なので、暑い日や雨の日でも快適にアクセスできるのがうれしい。営業時間は11時〜20時(カフェのラストオーダーは19時)。ランチタイムはもちろん、お買い物の合間の休憩や、夕方のカフェタイムに立ち寄るのも◎。横浜全体で開催中の「ピーターラビット(TM)フラワーセレブレーション in 横浜」と合わせて、この夏は横浜でピーターラビットの世界にどっぷり浸ってみてはいかが。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne & Co.,2025