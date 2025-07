【モデルプレス=2025/07/15】ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ミッキー&フレンズとKing & Princeのスペシャルコラボレーションを展開中。このたび、スペシャル番組『King & Prince:What We Got 〜奇跡はきみと〜』を8月1日より世界同時独占配信(Disney+)することを記念し、8月8日〜13日の期間限定で特別展示イベント(SHIBUYA TSUTAYA 1F)を実施することが決定した。

◆King & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」特別展示イベント決定

◆SHIBUYA TSUTAYA:Mickey & Friends Summer Fest in Shibuya

SHIBUYA TSUTAYA 1Fの展示エリアでは、期間限定でミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』のMVの世界感を体験できる特別展示を予定。MVでKing & Princeが実際に着用していた衣装や、MVに登場したキッチンやレコードジャケットなどの美術アイテムの実物を鑑賞することができる。さらに、ディズニープラスで配信中のミッキーマウスコンテンツについての紹介も公開される(※混雑時は入場規制あり)。また、SHIBUYA TSUTAYA B1Fで8月1日から展開される【Mickey & Friends POP UP STORE】では、Mickey & Friends のキュートなグッズが登場。さらに、8月8日からは、Mickey & Friends×King & Princeのスペシャルグッズ販売も決定。商品ラインナップは後日発表される予定である。(modelpress編集部)【1F】特別展示:2025年8月8日(金)〜13日(水)【B1F】POP UP STORE:2025年8月1日(金)〜9月7日(日)【B2F】CD展開:2025年8月5日(火)〜【Not Sponsored 記事】