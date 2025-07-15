¡ÖÉÔÅö¤ÊÁÜºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼«Çò¤Ë¿®ÍÑÀ¤Ê¤¤¡×¡¡¸µ½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬¹µÁÊ¡ÚÆÁÅç¡Û
½÷»Ò»ùÆ¸¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸µ½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢ÆÁÅçÃÏºÛ¤¬¸©·Ù¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤òÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃË¤ËÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤¬7·î15Æü¤Ë¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï2023Ç¯¡¢¸µ½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬À¸ÅÌ¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃË¤Î¼«Çò¤Î¿®ÍÑÀ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7·î11Æü¤ÎÈ½·è¤ÇÆÁÅçÃÏºÛ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤É¡¢ÉÔÅö¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¼«Çò¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿°ìÊý¡¢¡ÖÉÔÅö¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤Î±Æ¶Á¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¸¡»¡´±¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï15Æü¡¢È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹â¾¾¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢¡ÖÉÔÅö¤ÊÁÜºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼«Çò¤Ë¿®ÍÑÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£