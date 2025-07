【週刊FLASH 7月29日・8月5日合併号】 7月15日発売 価格:600円

「週刊FLASH 7月29日・8月5日合併号」

光文社は「週刊FLASH 7月29日・8月5日合併号」を7月15日に発売した。価格は600円。

今号の表紙と巻頭グラビアはNo.1コスプレイヤーのえなこさん。毎年恒例表紙ジャックの序盤となるグラビアでは、古民家を舞台に浴衣姿を披露したり、縁側や畳の上で抜群のプロポーションを見せつける。

様々なジャンルのものまねで再ブレイク中の芸人キンタローさんは袋とじページに登場。「乃木坂46」6期生の瀬戸口心月さんは「FLASH賞」受賞記念の浴衣グラビアを披露。

他にも谷碧さん、元「SKE48」の江籠裕奈さん、2024年のえなこPresents「Muse撮影会」で人気を博した南あみさんとうたたね翠さんによるペアグラビア、地上波連ドラ初主演の北野瑠華さんのグラビアが掲載されている。

