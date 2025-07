【レポート】工藤大輝（Da-iCE）がゲストで登場！SKY-HIのラジオ番組『DIVE TO THE NEW WORLD』が公開収録イベント開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕らは“バズり”を狙っていると思われがちだが、作品全体を通して聴いてもらえれば、そうではないことが伝わるはず」(Da-iCE 工藤大輝)

ナビゲーターのSKY-HIがゲストの本音にDIVE(飛び込む)するJ-WAVE(81.3FM)の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜23時~)の公開収録イベントが7月11日、「J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025」代々木公園イベント広場・野外ステージで開催された。

イベントには、ナビゲーター・SKY-HIと旧知の仲である工藤大輝(Da-iCE)がゲストとして登場。音楽活動に対するスタンスや価値観、アーティストとしてキャリアを重ねるなかでの心境の変化についてなど、自然体なトークが展開された。ここでは、その模様をオフィシャルレポートとして届ける。

なお本公開収録の模様は、J-WAVEで7月26日23時から、FM 802で7月27日24時から放送予定。また7月28日より、J-WAVEの公式YouTubeチャンネルで動画も公開される。

【イベントレポート】

日が沈みかけた代々木公園の野外ステージに、SKY-HIが登場。リスナーに向けた挨拶に続き、「代々木公園、自分としても懐かしいですね」と語り、「BBOY PARKの聖地、たしかに! 懐かしいな…」と台本を見ながら感傷に浸っていた。

そして、ゲストである工藤大輝(Da-iCE)を呼び込み。SKY-HIが「代々木公園での思い出は?」と質問すると、工藤は「バスケコートでよくバスケしている」と答え、観客からはどよめきが起きた。

話題は工藤のこれまでの活動へと移る。SKY-HIが「メンタリティやマインドセット、環境など変わったことはある?」と問いかけると、工藤は「メンタリティは変わっていないが、環境は変わった」と回答。

初期は200人規模の会場でライブをしていたが、8月24日には国立・代々木競技場第一体育館で『Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship』の追加公演を控えていると明かした。

これにSKY-HIは「それ、いつ決まったの?」と驚きの声。工藤は「たまたま空いていた会場があって、1週間前に決まった」と話し、会場を沸かせた。

番組の後半では、音楽の時代的変遷についてトーク。SKY-HIが「CDの時代も、ストリーミングへの移行期も、今のストリーミング全盛も経験できているのはラッキーなこと」と語ると、工藤は「YouTubeもそう。DVDやCDというフィジカルで結果を求められた時代だった」と振り返った。

さらに番組からの質問に答える場面も。「思いどおりにいかないときや、目の前に大きな壁が立ちはだかったとき、どのように乗り越えてきたか?」という問いに対して工藤は、「楽曲に昇華している」とコメント。

「僕らは“バズり”を狙っていると思われがちだが、作品全体を通して聴いてもらえれば、そうではないことが伝わるはず。そこに込めたアンチテーゼを読み取ってもらえたら、これまでの歩みを知っている人にはより深く楽しめる内容になっている」と語った。

最後には、SKY-HIが「一生でこれが最後だとしても、やり残しのないように。スペシャルなことをやってほしい」と国立・代々木競技場第一体育館での追加公演に向けた工藤へのエールを送り、収録は幕を閉じた。

この日の模様は、7月26日23時より『DIVE TO THE NEW WORLD』にて放送。さらにJ-WAVEの公式YouTubeチャンネルで動画も公開予定だ。

TEXT BY 於ありさ

PHOTO BY 増田慶

番組情報

『DIVE TO THE NEW WORLD』

J-WAVE:07/26(土)23:00~23:54

FM802:07/27(日)24:00~25:00

ナビゲーター:SKY-HI

ゲスト:工藤大輝(Da-iCE)

J-WAVE OFFICIAL YouTube

『DIVE TO THE NEW WORLD』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/