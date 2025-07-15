¹­Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥«¥­¤ÎÍÜ¿£¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë³¤¤Î¥´¥ß¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹­Åç¸©¤Ç¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜºâÃÄ¤È¸©µù¶ÈÁÈ¹ç¤¬»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥«¥­ÍÜ¿£¤Î¤¤¤«¤À¤Ë»È¤¦¡Ö¥Õ¥íー¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉâ¤­¡£½¾Íè¤è¤ê·Ú¤¯¡¢ÂÑµ×À­¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¡Ä¡£

¢£µ×ÊÝÅÄµ­¼Ô
¡Ö¤³¤ÎIC¥¿¥°¤ò»È¤Ã¤Æ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥Õ¥íー¥È¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

¥¿¥°¤Ë¤ÏÀßÃÖÆü¤ä»ÈÍÑ¼Ô¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤Æ¤âÃ¯¤Î¤â¤Î¤«ÆÃÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥íー¥È¤Ï»ç³°Àþ¤Ê¤É¤ÇÎô²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇËÊÒ¤¬¹Á¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢³¤ÍÎ¥´¥ß¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©µùÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹­Åç¸©¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Ìó30ËüËÜ¤Î¥Õ¥íー¥È¤¬»È¤ï¤ì¡¢Ç¯´Ö85¥È¥ó¤Î¥´¥ß¤¬³¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¹­Åç¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¡ÊÆÅÄµ±Î´²ñÄ¹
¡Ö¿·¤·¤¤¥Õ¥íー¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÉâÍ·Êª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×

IC¥¿¥°ÉÕ¤­¤Î¥Õ¥íー¥È¤Ï2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç1000¸Ä¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯7·î15ÆüÊüÁ÷¡Û