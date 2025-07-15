°ÂÁ´´ê¤¤³¤¿åÍá¾ì¤ÇÉÍ³«¤ 2024Ç¯¤Ï¿»¿©¤ÈÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÍèµÒ¿ô2Ëü¿Í¸º ÀÐÀî¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®
ÀÐÀî¸©ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤Îº£ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤ÏÉÍ³«¤¤¬15Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö¶âÂô¤Ï¤Þ¤ÀÇß±«ÌÀ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡£
³¤´ß¤Î¿»¿©¤È¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Çºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢º£ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¤ª¤è¤½4000¿Í¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é2Ëü¿Í°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÉÍ³¤¿åÍá¾ìÉÍÃã²°ÁÈ¹ç¡¦ÄêÌÈÉð¼£ÁÈ¹çÄ¹¡ÖÇ¯¡¹1m50¤¯¤é¤¤¤Ï¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·úÊª¤â¤®¤ê¤®¤ê2m²¼¤¬¤Ã¤ÆµîÇ¯¤è¤ê¤â¶¹¤¤¡£¡×¡ÖÎÉ¤¤³¤¿åÍá¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º£ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
»ûÅÄ²°,
¶âÂ°²Ã¹©,
¿ÀÆàÀî,
¥À¥¤¥¹,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î